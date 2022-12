Bonus Turismo 2023: tutte le novità

By

La Legge di Bilancio ha trovato spazio anche per il bonus turismo 2023.

Il Governo Meloni ha messo a disposizione diversi fondi, due dei quali dedicati alla valorizzazione del territorio. Lo scopo è quello di poter effettuare interventi per migliorare il turismo e l’ecoturismo.

Il bonus Turismo rinnovato anche nel 2023

Il Governo Meloni ha dato ampio spazio ai fondi per poter incentivare il turismo in Italia.

Nello specifico, per valorizzare i piccoli comuni, sono stati messi a disposizione dei fondi attraverso cui effettuare degli interventi sul territorio.

Lo scopo è proprio quello di migliorare sia il turismo sostenibile che l’ecoturismo.

Stiamo parlando dei due fondi conosciuti con il nome di Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica e del Fondo per il turismo sostenibile.

Nell’articolo 105 della Manovra, per quanto riguarda il primo fondo, si legge quanto segue “è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025”.

Lo scopo è proprio quello di poter finanziare i comuni nei propri progetti.

Si parla di comuni piccoli, con meno di 5 mila abitanti, presenti nella lista dei comuni a vocazione turistica.

In quest’ottica, si parla di interventi atti a migliorare mobilità e accessibilità, oltre che per la sostenibilità ambientale e la rigenerazione urbana.

Perché è importante il bonus Turismo 2023

Per attuare il bonus sarà necessario ancora attendere.

Le modalità saranno inserite all’interno dell’apposito documento che il Ministero avrà cura di pubblicare entro 60 giorni dalla data in cui entrerà in vigore la Legge di Bilancio.

Del Fondo per il turismo sostenibile, invece, se ne parla nell’articolo 107.

Qui si fa riferimento a fondi pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, 10 milioni per il 2024 e altri 10 milioni per il 2025.

In questo caso, le risorse messe a disposizione dal Governo, dovranno essere utilizzate per potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell’ecoturismo e del turismo sostenibile.

Oltretutto i fondi saranno implicati anche per generare contemporaneamente reddito e minimizzare l’impatto ambientale.

In qualunque caso, l’obiettivo principale di questo fondo resta quello di promuovere qualsiasi tipo di turismo sostenibile.

Oltretutto, inserendo questi fondi nella Manovra, il governo ha posto anche un altro obiettivo, ossia quello di favorire la transizione ecologica nel turismo.

A trarre maggiormente benefici saranno quelle strutture ricettive e le imprese turistiche.

Anche in questo caso non sono ancora chiare le modalità dato che dovranno ancora essere comunicate.