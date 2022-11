Bonus tredicesima, 155€ euro in più a questi pensionati: chi lo ritrova sul cedolino

Bonus tredicesima: in arrivo 155 euro in più a questa platea di pensionati. Ecco chi ritrova il bonus tredicesima sul cedolino.

A dicembre saranno accreditati dall’INPS ricchi assegno previdenziali ad una determinata platea di pensionati. Si stima che l’aumento sulle pensioni natalizie sia pari a 700 euro. Oltre alla rivalutazione monetaria, al conguaglio arretrati, alla tredicesima mensilità ed al possibile ritorno del bonus 200 euro, certi pensionati potranno vedersi accreditato anche il bonus tredicesima.

Pensioni più ricche a dicembre: rivalutazione monetaria e conguaglio

Gli assegni previdenziali accreditati dall’INPS saranno più ricchi per il mese di dicembre. Già a partire dal mese di ottobre si è assistito alla rivalutazione monetaria degli assegni previdenziali INPS. L’aumento sarà di 2,2 punti percentuali sugli assegni previdenziali INPS di importo non superiore ai duemila 100 euro.

L’aumento sarà pari a quasi due punti percentuali sugli assegni di importo sino a duemila 600 euro e l’incremento sarà pari a 1,95 punti percentuali per gli assegni previdenziali il cui importo è pari a oltre 2600 euro. ad esempio, per una pensione di mille euro, l’aumento sarà pari a ventidue euro.

La pensione subirà un aumento grazie al conguaglio della rivalutazione: ad esempio, per un assegno previdenziale pari a mille euro l’incremento sarà di due euro. per chi percepisce un assegno pari a 1500 euro l’aumento sarà di tre euro.

Aumento pensioni dicembre grazie alla tredicesima mensilità

Gli assegni previdenziali INPS erogati a dicembre saranno più sostanziosi grazie alla tredicesima mensilità. La tredicesima spetta a tutti coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata e la pensione sociale. La tredicesima mensilità non spetta a chi percepisce la pensione di cittadinanza. Per calcolare l’importo spettante basta moltiplicare l’importo dell’assegno mensile al lordo per il numero di mesi dell’assegno e dividere il tutto per 12.

Aumento pensione a dicembre grazie al Bonus Tredicesima: a chi spetta?

Il bonus tredicesima è un importo aggiuntivo, un bonus di fine anno che viene erogato a favore delle pensioni minime. Il bonus tredicesima è pari a circa 155 euro, che si aggiunge alla tredicesima mensilità. Il bonus tredicesima non spetta a tutti coloro che percepiscono un assegno d’importo non superiore alla minima e non spetta a coloro che incassano le prestazioni assistenziali.

Anche coloro che percepiscono l’isopensione o l’assegno di esodo non hanno diritto a percepire il bonus tredicesima. Per ricevere il bonus tredicesima il contribuente deve possedere un reddito complessivo individuale non superiore ai seimila 800 euro.

Bonus tredicesima: come viene accreditato?

Il Bonus tredicesima viene accreditato automaticamente sul cedolino della pensione di dicembre e non si deve presentare alcuna domanda. Per ricostituire la pensione, è possibile inoltrare la richiesta telematica all’INPS. Si può visionare le voci che compongono l’assegno previdenziale consultando il cedolino INPS del mese di dicembre.