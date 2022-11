By

Il bonus trasporti 2022 è di nuovo disponibile. Finalmente sarà di nuovo possibile sfruttare tale agevolazione.

Dal mese di novembre è possibile presentare la richiesta per ottenere il voucher con il quale acquistare un abbonamento mensile o annuale.

In cosa consiste il bonus trasporti

Un voucher che arriva a coprire fino a 60 euro, da utilizzare per acquistare l’abbonamento ai mezzi di trasporto a cadenza mensile o a cadenza annuale.

Il bonus trasporti 2022 è stato introdotto nel mese di settembre ed è destinato sia agli studenti sia ai lavoratori che utilizzano i mezzi pubblici per i propri spostamenti.

Il governo Draghi ha introdotto questo nuovo aiuto proprio per far fronte alle tante spese che i cittadini di ritrovano ad affrontare costantemente.

La situazione economica del nostro Paese sembra non voglia cambiare dato che i rincari sono dietro le porte quotidianamente.

I requisiti per ottenere il bonus

Attualmente è cambiato il Governo, dato che ora è tutto nelle mani di Giorgia Meloni. Allo stesso modo sono cambiati anche i requisiti per accedere al bonus trasporti 2022.

Proprio come gli scorsi mesi, dal 1 novembre è possibile inoltrare nuovamente la richiesta per ottenere tale agevolazione.

Ovviamente i fondi saranno disponibili fino al 31 dicembre del 2022, o anche prima, nel caso in cui dovessero esaurirsi le risorse.

Il bonus trasporti è stato un vero successo, difatti sono state tante le persone che hanno deciso di usufruire di tale agevolazione.

Basti pensare che dal mese di settembre, data in cui è stato introdotto per la prima volta, nel corso della prima settimana vi è stato un boom di richieste. Si sono registrate fino a un milione e mezzo di domande.

I requisiti base per poter accedere al bonus trasporti 2022 ormai sono chiari a tutti, tuttavia vi sono ancora dei dubbi al riguardo. Sono tanti i cittadini che vorrebbero sapere molto di più al riguardo.

Si può usare il bonus più di una volta?

Uno dei dubbi è inerente alla replicabilità del bonus. Il bonus può essere richiesto dallo stesso cittadino una sola volta al mese.

Per questa ragione, gli unici cittadini che avranno ulteriori vantaggi utilizzando l’agevolazione sono proprio quelli che hanno un abbonamento mensile.

Coloro i quali hanno utilizzato il voucher per un abbonamento annuale non hanno beneficiato appieno del bonus e non potranno nemmeno richiederlo una seconda volta.

Insomma, tutti coloro che hanno utilizzato il bonus per un abbonamento mensile avranno la possibilità di inoltrare nuovamente la domanda nel mese di novembre.

Il governo ha aperto un’apposita piattaforma in cui poter effettuare la propria richiesta. Per accedervi è necessario essere in possesso di Spid o di carta d’identità digitale.