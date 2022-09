Bonus trasporti: emessi già 700mila voucher, ecco come richiederlo

Il bonus trasporti messo a disposizione dal governo Draghi ha avuto un successo clamoroso tra i cittadini italiani: dopo due settimane dal via, sono stati già emessi oltre 700mila voucher, volti ad aiutare gli italiani nell’acquisto degli abbonamenti ai mezzi pubblici.

Un aiuto molto utile a milioni di italiani il bonus trasporti 2022, un provvedimento economico che il governo ha stanziato per aiutare i cittadini ad acquistare con meno difficoltà gli abbonamenti per i mezzi pubblici, utilizzati ogni giorno da decine e decine di persone.

Il bonus trasporti è stato richiesto da migliaia di cittadini, tanto che a due settimane dall’inizio delle domande sono stati emessi già oltre 700mila voucher e tanti altri sono pronti a partire. Le richieste continuano ad arrivare, scopriamo come fare domanda.

Che cos’è il bonus trasporti 2022

Dal 1° settembre sono partite le domande per il bonus trasporti 2022, rinforzato dal Decreto Aiuti Bis regolato dal governo di Mario Draghi.

Un incentivo per i cittadini italiani molto utile soprattutto ai pendolari, che ogni anno devono acquistare abbonamenti per poter usufruire dei trasporti pubblici.

L’aiuto economico è riconosciuto agli studenti e ai lavoratori, con un reddito inferiore ai 35mila euro all’anno.

Il bonus in pratica, consiste in 60 euro mensili per i trasporti, in modo tale da attutire le spese mensili dell’economia personale.

Nel 2022 sono stati stanziati altri 100.000 euro per il bonus trasporti, una cifra molto alta che sta aiutando parecchie migliaia di cittadini. Ad oggi, già 700mila voucher sono stati emessi e altri stanno per arrivare ai richiedenti.

Intanto, è ancora possibile richiederlo per chi ancora non è riuscito, ecco come fare domanda.

Bonus trasporti 2022: come fare domanda per riceverlo

Per presentare domanda per il bonus trasporti 2022, per chi ancora non si è attivato per farlo, basta accedere alla piattaforma online creata apposta per l’incentivo.

Il sito è bonustrasporti.lavoro.gov.it e tramite le proprie credenziali SPID o CIE si si può registrare, se si ha più di 18 anni.

Se invece si deve fare richiesta per un minore, ovviamente questa deve essere fatta da un genitore o da un tutore legale.

L’accesso alla piattaforma, dove vanno inseriti i propri dati personali, consente di poter fare richiesta per un solo buono.

Al termine della procedura, si riceverà un codice o un QR Code che bisognerà presentare in biglietteria per poter avere così la cifra dedicata al momento dell’acquisto.

Il bonus traporti 2022 è utilizzabile per i servizi di trasporto pubblico sia locale che regionale, ma anche interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.