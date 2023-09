Bonus Trasporti, ecco le istruzioni per il click day

A partire dal primo settembre scatta il click day per beneficiare del Bonus Trasporti, che consente di acquistare i biglietti di metro, tram e bus. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Dopo lo stop di metà agosto, a partire dalle ore 8 del primo giorno del mese di settembre ripartirà il bonus trasporti. Il voucher sarà distribuito tramite il click day e a tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti. Le risorse disponibili sono limitate a quelle non fruite dagli abbonamenti precedenti.

Bonus Trasporti, fondi limitati e click day

A partire dal primo giorno del nono mese dell’anno parte il click day per “accaparrarsi” il bonus trasporti, ma i fondi disponibili sono limitati e stanno per esaurirsi. Il tempo a disposizione si sta esaurendo e bisogna fare in fretta per ricevere il voucher, dopo il blocco del mese di agosto. Si tratta dell’ultima chance a disposizione per richiedere il contributo.

Chi ha ottenuto il bonus e non lo abbia utilizzato entro la fine del mese di agosto, perderà il diritto a fruirlo e le risorse saranno messe a disposizione il primo di settembre. Per presentare la domanda e per richiedere il voucher per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico regionale, interregionale e locale è necessario collegarsi alla piattaforma predisposta ad hoc.

Bonus Trasporti 2023, il tempo sta per scadere

Per richiedere il bonus trasporti è necessario fare in fretta in quanto i fondi si stanno esaurendo. Chi ha ottenuto il voucher aveva tempo di utilizzarlo entro il 31 agosto. Le risorse saranno nuovamente elargite nel caso in cui il voucher non sia stato utilizzato. I fondi a disposizione dal primo settembre sono limitati, per questo è necessario fare in fretta per richiederlo. È necessario partecipare al click day per utilizzare il nuovo contributo economico.

L’iniziativa ha avuto successo dato è vero che i fondi si stanno esaurendo con quattro mesi di anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre. Come annunciato dal Ministero, i soggetti interessati potranno effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dal primo settembre. L’iniziativa è stata apprezzata dagli utenti più giovani, che rappresentano quasi il 60% dei soggetti istanti.

A chi spetta e come si richiede il bonus trasporti?

Per richiedere il bonus trasporti è necessario essere in possesso di determinati requisiti, tra cui un reddito complessivo di importo inferiore ai 20mila euro. Per richiedere il voucher è necessario collegarsi alla piattaforma approntata dal Ministero dei Trasporti e del Lavoro. Basta eseguire l’accesso alla piattaforma tramite le credenziali CIE e SPID e compilare i campi con tutti i dati richiesti. Una volta conclusa la procedura è possibile ottenere il voucher per acquistare gli abbonamenti presso i gestori dei servizi di trasporto pubblico.

A quanto ammonta il bonus trasporti?

Il voucher emesso è di importo pari a 60 euro e può essere richiesto una volta al mese dal soggetto beneficiario. Grazie al bonus, è possibile acquistare abbonamenti mensili e annuali.