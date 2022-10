Bonus spesa con 180 euro che vengono consegnati subito. Ma attenzione, bisogna fare domanda subito entro il 31 ottobre per non perdere l’occasione.

Le famiglie italiane non possono arrendersi proprio adesso e in attesa che lo scenario cambi, ci sono alcuni aiuti e bonus che possono essere richiesti al fine di poter arrivare a fine mese. Tuttavia, anche se il Governo Meloni è già a lavoro per risolvere la situazione, enti ed istituzioni stanno mettendo a disposizione tantissimi aiuti e bonus per le famiglie in difficoltà. Questo è un bonus spesa dal valore di 180euro da richiedere subito, entro e non oltre il 31 ottobre 2022.

Bonus spesa da 180 euro per le famiglie

È un ottimo aiuto questo bonus spesa da 180 euro per le famiglie italiane in difficoltà. In questo periodo il focus è sul caro bollette e sulla spesa, per questo motivo è importante che ci siano degli aiuti in supporto mese dopo mese.

È una occasione ghiotta da prendere al volo entro il 31 ottobre, termine ultimo per le domande da parte di tutte le famiglie interessate. I sostegni per le famiglie sono pochissimi attualmente e non si sa cosa il Governo Meloni potrà mettere sul tavolo nel prossimo futuro.

Quando si parla di bonus spesa è bene farne richiesta, proprio perché in questo momento sembra essere impossibile poter acquistare alimenti e prodotti giornalmente. Si rinuncia a tutto, ma la sopravvivenza è comunque messa all’angolo. Ecco come fare per richiedere questo bonus spesa da 180euro.

Come richiedere il bonus per la spesa: requisiti e caratteristiche

Ci sono buone probabilità che il Reddito di Cittadinanza venga cancellato o modificato dal Governo Meloni, lasciando comunque in attivo l’assegno unico. Quest’ultimo inoltre potrebbe essere aumentato del 50%, tuttavia l’inflazione richiederà ugualmente l’introduzione dei vari aiuti da parte del Governo.

Se l’ex Governo Draghi ha messo sul tavolo non pochi bonus, quello della Meloni sarà sicuramente pronto a non lasciare gli italiani indietro aiutandoli in questo momento difficile. Come già evidenziato, si cercherà di risolvere anche la situazione mese dopo mese che affronterà bollette alte e spesa impossibile da fare.

Per questo motivo il bonus 180euro sarà a disposizione di tutti i cittadini che nel mese di settembre hanno registrato un reddito non superiore ai 378 euro. Se una famiglia è composta da quattro persone, allora il reddito non dovrà superare i 1050 euro registrato nel mese di settembre.

Da chi è erogato il bonus spesa da 180euro per le famiglie?

I bonus spesa vengono erogati dai comuni e in questo caso da quello di Grottaglie. Per richiederlo si dovrà andare sul sito ufficiale del comune e scaricare il modulo, presentandolo o spedendolo via mail entro e non oltre il 31 ottobre 2022. In ogni caso si potrà anche chiedere al CAF o ufficio preposto al fine di poter fare domanda quanto prima, senza aspettare la scadenza.