Bonus spesa, 180 euro per famiglia: il 31 ottobre scade la domanda

In Italia, la situazione sul caro vita sta mettendo alla prova milioni di famiglie italiane. Siamo arrivati ad ottobre e la stangata delle bollette sta davvero spiazzando tutti.

Addirittura, sono tantissime le persone che per pagare le bollette non riescono nemmeno a fare la spesa. Ma è stato pensato un bonus che potrebbe notevolmente aiutarci: scopriamo di più.

Andare a fare la spesa non è più un piacere, vedere i prezzi aumentati in maniera spropositata fa davvero rabbrividire. La maggior parte degli italiani, infatti, ha ben pensato a cambiare le propria dieta per potersi adattare ai costi spropositati dei prodotti alimentari . Eppure sono beni di prima necessità, ma a quanto pare c’è bisogno di un grande aiuto anche in questo.

E’ arrivato ottobre e il costo delle bollette è aumento catastroficamente. Proprio per questo, è stato messo a disposizione un bonus spesa che potrà sostenere milioni di famiglie in difficoltà. Una situazione davvero tragica, ma fortunatamente questo nuovo aiuto, ci farà sentire meno soli: scopriamo come funziona.

Bonus spesa: tutto quello che c’è da sapere

Con la stangata delle bollette, ci sono tantissime famiglie che si trovano in difficoltà pure a fare la spesa al supermercato. Il costo della vita è aumentato sempre di più, eppure gli stipendi sono rimasti sempre gli stessi.

Come ben saprete, le bollette di luce e gas sono aumentate del 60%. Recarsi al supermercato è ormai un colpo al cuore. I prodotti alimentari hanno un costo esagerato. Persino i prezzi dei discount sono diventati insostenibili.

Purtroppo, l’aumento energetico ha causato la chiusura di tantissime aziende, proprio per questo, ben tre milioni e mezzo di italiani potrebbero perdere il lavoro. Ma è in arrivo un bonus che potrebbe aiutare tantissime famiglie in difficoltà: scopriamo di più.

Bonus spesa: come funziona

I bonus per la spesa sono veramente preziosi, infatti, sono quelli più apprezzati dagli italiani. Come ben sapete, ci sono dei requisiti da rispettare. E’ stato il comune di Grottaglie in provincia di Taranto a mettere a disposizione €180 per la spesa.

Questo bonus può essere percepito da chi ha un reddito al mese di settembre inferiore a €378, ma solo se si tratta della famiglia di un solo componente. Altrimenti, il reddito sempre dello stesso mese deve essere inferiore a 1050 euro per una famiglia di quattro componenti.

Perciò, il bonus si basa sul numero dei componenti e sul reddito. Si tratta di un aiuto non da poco. Inoltre, sempre il comune di Grottaglie ha offerto anche un bonus per avere un aiuto sulla tassa sui rifiuti. Vi ricordiamo di controllare i sostegni sociali messi a disposizione dal vostro comune o dalla vostra regione così da poterne usufruire in tempi record.