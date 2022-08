Bonus settembre 2022, un mucchio di soldi in più sul conto corrente: ecco per chi

Il Governo italiano ha messo a disposizione dei bonus settembre 2022, al fine di aiutare le famiglie a contrastare la crisi. Chi potrà ricevere tutti questi soldi direttamente sul conto corrente?

Una crisi incredibile che sta investendo l’Italia e non solo, con ripercussioni che attuano un effetto domino devastante. Per questo motivo si cerca di far fronte a questa situazione con la richiesta dei bonus che sono a disposizione nel mese di settembre 2022 erogati dal Governo italiano.

Crisi e inflazione, ci sono degli aiuti concreti?

È un periodo molto duro e difficile per tutti gli italiani che si vedono impegnati al risparmio più totale. Per questo motivo il Governo italiano ha messo a disposizione degli aiuti concreti, che alcune categorie di italiani e famiglie potranno ottenere ricevendo i soldi direttamente sul conto corrente.

Le buone notizie sono i tanti bonus a disposizione per le famiglie, che offrono un aiuto concreto per affrontare la vita di tutti i giorni dai figli a carico sino alla semplice spesa al supermercato.

Da quando questa inflazione ha investito gli italiani, tutti hanno difficoltà ad arrivare a fine mese in maniera normale. Ma chi può chiedere questi bonus e che cosa riguardano?

Bonus settembre 2022 da richiedere

Come accennato, ci sono tantissimi bonus settembre 2022 da richiedere – ognuno dei quali con caratteristiche diverse e requisiti particolari da non sottovalutare:

Bonus trasporti pubblici da 60Euro

Un bonus molto ghiotto per lavoratori e studenti al fine di avere uno sconto per prendere i mezzi pubblici. La caratteristica rilevante di questo aiuto è che da settembre si potrà richiedere direttamente online, speso per le compagnie di trasporto pubblico in tutta Italia. È un bonus che aiuta gli italiani a trovare un buon supporto sia per il bus – metropolitana e tram senza alcuna distinzione di un importo a partire dai 60Euro.

Bonus Partita Iva da 200euro

Si parla di un bonus Partita Iva del valore di 200Euro per tutti coloro che possiedono Partita Iva. La domanda dovrà essere fatta a regola d’arte, indicando di non averlo già richiesto ad un’altra cassa previdenziale. Non solo, sarà importante indicare che non è già stato ricevuto con altro titolo – esempio come dipendente statale – con partita IVA attiva già dal 17 maggio 2022;

Bonus per giovani e scuola

La scuola riparte a settembre in presenza e le ultime notizie hanno lasciato le famiglie italiane altamente sconcertate. Gli aumenti del kit per la scuola sono a dir poco fuori budget e sono in molti a chiedersi come fare per andare avanti, permettendo ai figli di studiare senza interruzioni o disagi.

Per le famiglie ci sono dei Bonus scuola molto interessanti e sono erogati dalle Regioni, cambiando nelle caratteristiche e anche nei requisiti richiesti.

Il consiglio è di chiedere al proprio commercialista di fiducia o di rivolgersi al CAF più vicino, richiedendo immediatamente i vari bonus a disposizione per varie tipologie di persona.