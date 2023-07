Bonus piscine 2023: al via le domande

Confermato per l’anno 2023 il bonus piscine destinato alle società ed associazioni sportive che gestiscono i lavori e gli interventi di manutenzione delle piscine.

La domanda per richiedere questo contributo a fondo perduto scade a breve, per questo è necessario prestare massima attenzione e verificare i requisiti necessari per beneficiare del bonus piscine. Scopriamo in questa guida quali sono i requisiti per presentare la domanda per richiedere il bonus piscina 2023.

Bonus piscina 2023: chi può presentare la domanda?

Mancano pochi giorni alla scadenza delle domande da presentare per richiedere il bonus piscina 2023. L’agevolazione è stata introdotta per sostenere economicamente il settore degli impianti natatori, che hanno subito un contraccolpo durante la pandemia Covid 19. Il bonus piscina è stato confermato per il corrente anno 2023 ed è possibile presentare l’istanza entro il 19 luglio al Dipartimento dello Sport. Ecco chi può presentare la domanda per richiedere il bonus piscine 2023.

Il bonus piscine è rivolto alle società ed alle associazioni sportive che sono incaricate alla gestione degli impianti natatori. Possono accedere al fondo perduto tutti coloro che sono regolarmente iscritti nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Nel caso in cui i dati delle società e delle associazioni sportive siano cambiati, è necessario inoltrare una nuova istanza. È quanto sottolineato e chiarito dal Dipartimento per lo Sport.

Bonus piscine 2023: quali sono i requisiti necessari?

Per beneficiare del bonus piscine 2023, associazioni e società sportive devono gestire gli impianti natatori dotati di una vasca convertibile o coperta. La gestione può avvenire tramite locazione, proprietà o concessione amministrativa. La lunghezza minima della vasca deve essere pari ad una ventina di metri e la superficie deve eccedere i 150 mq.

Nel caso in cui la vasca sia riscaldata, è necessario che l’impianto abbia una lunghezza minima di 25 m e una superficie minima di 400mq. Tutti gli impianti natatori che vogliano presentare la domanda devono avere un numero minimo pari ad una trentina di tesserati. Inoltre, devono essere in possesso di un valido titolo che attesti la qualifica di società sportiva o associazione, oltre alla certificazione sottoscritta da un tecnico provvisto di abilitazione.

A quanto ammonta il bonus piscine?

Per quanto concerne l’ammontare del bonus piscine, l’agevolazione varia a seconda della grandezza dell’impianto. Per le piscine con una superficie di 250mq il contributo a fondo perduto varia dai 25mila ai 40mila euro. Per le vasche di dimensione oltre i 399 mq, il bonus erogato è di importo inferiore ai 60mila euro. I maxi impianti hanno diritto a ricevere un contributo pari a 50 punti percentuali in più rispetto a quanto previsto sopra.

Come fare domanda?

Per richiedere il bonus piscine è stata lanciata una piattaforma presso la quale è possibile inviare una domanda telematica. Le istanze possono essere inoltrate entro il 19 luglio e saranno sottoposte ad un’istruttoria che controllerà la presenza dei requisiti necessari.