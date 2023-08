Bonus libri, ecco in quali Regioni e come presentare l’istanza

A poco meno di un mese dall’inizio dell’anno scolastico 2023/24 molte famiglie italiane saranno costrette a fare i conti con il caro-libri. Fortunatamente che saranno disponibili diversi bonus libri: ecco la mappa delle Regioni.

Manca poco all’inizio della scuola e i nuclei familiari italiani con figli in tenera età dovranno ordinare i libri di testo ed acquistare tutto l’occorrente scolastico per andare a scuola. Purtroppo, la stagione autunnale che ci spetta sarà una stagione “calda” sul fronte dei rincari e degli aumenti. Anche i libri e tutto l’occorrente scolastico non saranno risparmiati dalla fiammata inflazionistica. Come accaduto negli anni scorsi, diverse amministrazioni regionali e comunali hanno pubblicato diversi bandi che hanno come oggetto le agevolazioni per i nuclei familiari in difficoltà economica che devono acquistare zaini, astucci, diari, quaderni e libri per la scuola. Anche per il corrente anno scolastico che sta per iniziare sarà possibile beneficiare di diversi bonus per acquistare i libri. Ecco la mappa dei bandi regionali che hanno come oggetto le agevolazioni ed i bonus libri.

Bonus libri per le famiglie italiane: i bandi regionali

Anche per l’anno scolastico 2023/24 sono disponibili diversi bonus ed agevolazioni che consentono di acquistare i libri e tutto l’occorrente scolastico risparmiando. Con il caro prezzi che ci attenderà durante la stagione autunnale, anche i libri di testo non saranno risparmiati dai rincari. Per questo, sono disponibili diversi bandi regionali che è necessario conoscere.

Bando Trentino Alto Adige

In Trentino Alto Adige il bonus libri viene gestito dai singoli enti comunali per conoscere i requisiti e le informazioni utili sul sito del paese e della città in cui si risiede.

Bando Emilia Romagna

Il bonus libri scolastici è destinato agli studenti emiliani delle scuole superiori. I requisiti sono i seguenti: avere un Isee non superiore ai 15.800 euro e avere la residenza sul territorio emiliano. La domanda può essere inviata a partire dal 5 settembre fino al 26 ottobre 2023.

Bando Veneto

La Regione Veneto aprirà un bando dal 18 settembre al 20 di ottobre per consentire l’acquisto di libri e di materiale scolastico destinato agli studenti delle superiori. L’istanza deve essere presentata telematicamente sul portale della Regione e può essere presentata da chi è residente in Veneto e ha un Isee di importo inferiore a 15.800 euro.

Bando Toscana

Il bando è dedicato agli studenti toscani che hanno meno di venti anni e l’importo erogato va da 130 euro a trecento euro. è necessario che l’Isee sia di importo inferiore a 15.800 euro. Tale importo sale a 36mila euro per chi risiede nell’Isola del Giglio e di Capraia. La domanda telematica deve essere presentata entro e non oltre il 22 settembre.

Bando Campania

Nella Regione Campania il bonus libri spetta a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori. Le fasce reddituali sono due: un Isee compreso tra 0 e 10.600 euro oppure un Isee compreso tra oltre 10.600 euro e 13mila euro. Hanno la precedenza i nuclei familiari che hanno più difficoltà economiche, a prescindere dall’ordine di invio delle istanze.

Bando Puglia

Anche la Regione Puglia appronta bonus libri per gli studenti delle scuole medie e superiori che risiedono sul territorio. Il nucleo familiare deve avere un Isee di importo inferiore a 10.600 euro, oppure un Isee di importo inferiore a 14mila euro per le famiglie con tre o più figli.