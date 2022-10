Bonus IRPEF 80€ al mese, possono richiederlo tutti: ecco come

Nuovo bonus Irpef 80 euro al mese per tutti quanti. Scopriamo insieme quali sono i requisiti e come richiederlo nell’immediato.

I lavoratori italiani si trovano dinanzi ad un bivio, dopo la grande crisi che ha interessato le aziende post pandemia. Il nuovo Governo ha accettato di prendere in eredità non pochi aiuti e bonus messi sul tavolo dal Governo Draghi al fine di poter continuare sulla stessa lunghezza d’onda presente e determinante. Ma non basta, perchè ora con i vari rincari e con le bollette di fine mese che raggiungono cifre mai viste è il momento di trovare una soluzione immediata. Tra le novità, si parla del nuovo bonus Irpef 80 euro e lo possono richiedere proprio tutti. Scopriamo insieme i dettagli.

Bonus 80 euro, che cos’è e caratteristiche

Ci sono delle novità molto importanti, tenendo in considerazione che la trasformazione di questo bonus 80euro si riferisse ad una detrazione vera e propria. Mettendo da parte questo discorso solo per un attimo, ci sono delle novità interessanti da considerare.

Facendo un piccolo passo indietro, gli esperti ci ricordano che sino ad oggi si poteva beneficiare del bonus se si era lavoratori subordinati privati e pubblici. Non solo, anche i lavoratori con contratto indeterminato e determinato potevano richiedere il bonus da 80 euro al mese.

In questo gruppo erano stati inseriti anche i borsisti, stagisti e tirocinanti che ogni mese potevano godere di questa aggiunta sul conto corrente. Ovviamente, le polemiche ci sono sempre e i pensionati si sono sentiti esclusi da questo discorso considerando che non hanno alcun Irpef da pagare (per questo motivo non sembrava avesse senso erogare una cifra di questo tipo).

Tuttavia, questo è un bonus che offre una boccata di ossigeno a fine mese soprattutto in un contesto storico di questo tipo.

Chi sono i beneficiari del Bonus Irpef?

Il bonus Irpef 80 euro riparte con le soglie minime e massime: la minima è prevista per 8.174 euro all’anno e quella massima da 26.600 all’anno.

È fondamentale evidenziare che sino a 24.400 euro si potrà beneficiare della somma intera da 80euro, mentre quando si arriva sino a 26.600 il bonus man mano si riduce sino allo zero: sono calcoli che vengono fatti in automatico al netto del reddito che è prodotto anche dagli immobili di proprietà del soggetto interessato.

Come richiedere l’aiuto mensile di 80euro

Non è necessario presentare domanda per ricevere il bonus 80euro, con il sostituto di imposta che lo eroga automaticamente al lavoratore. Quindi nessuno dovrà presentare documentazioni o domande di vario tipo, essendo un discorso che avviene in automatico previo calcolo del reddito e posizione stessa del lavoratore. Gli esclusi restano – per ora – sempre le stesse persone che sperano in un aggiornamento il prima possibile.

Resta inteso che per maggiori informazioni ci si può rivolgere agli Enti preposti o al Caf di competenza, così da capire come muoversi in merito.