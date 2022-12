Bonus internet da €2500, come ottenerlo senza buttare più 1 euro

La lista dei bonus previsti dalla legge si allunga con quello che promette di poter navigare a tutta velocità senza spendere nulla. Vediamo di cosa si tratta.

Si chiama bonus internet ed è pari a 2500 euro. Esso potrebbe costituire una vera e propria boccata d’ossigeno per le famiglie italiane in difficoltà.

L’Italia dei bonus

Bonus è una parola che abbiamo iniziato a conoscere sin dai primi lockdown: quelle lunghe settimane in cui il mondo doveva combattere contro un nemico invisibile. Costretti in casa, senza poter lavorare e assolvere alle nostre mansioni sociali, attendevamo le conferenze stampa di Conte in attesa di novità.

Fu in quel periodo che iniziammo a prendere confidenza con la parola bonus, delle somme di denaro che ci avrebbero permesso di poter sbarcare in minima parte il nostro lunario, pur dovendo rimanere a casa.

Da allora ne sono stati erogati tanti e anche il Governo Meloni ne sta stabilendo diversi anche se molti altri verranno irrimediabilmente tagliati. I bonus, nel 2022, servono a far fronte ad un’inflazione galoppante e fuori controllo ma anche ai rincari delle bollette. In questo scenario ha influito molto il conflitto in Ucraina che ha fatto sì che i costi delle materie prime ed energetiche potessero fluttuare verso l’alto.

Oggi parleremo del bonus internet. Si tratta di una cifra di denaro pari a 2500 euro che promette di navigare in rete ad alta velocità senza spendere soldi di tasca propria. Vediamolo nel dettaglio.

Cos’è il bonus internet

Sin dalla pandemia abbiamo capito che l’importanza di essere connessi ad internet. Grazie alla rete i nostri figli hanno potuto continuare a fare scuola con la didattica a distanza, qualcuno di noi ha continuato a lavorare grazie allo smartworking e qualcun altro si è potuto mettere in contatto con i propri cari.

Internet è una necessità per lavorare, studiare ma anche per comunicare e svagarsi. In Italia, il livello delle connessioni non è molto alto poiché le linee sono vecchie e lente se prendessimo come metro di misura altri paesi europei.

Ecco, dunque, che arriva il bonus internet di 2500 euro. Quest’ultimo spetterà alle famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 20000 euro. In primis, le famiglie percepiranno un voucher di 500 euro per poter comprare computer, tablet o abbonarsi ad internet. Il che potrebbe rappresentare una vera boccata d’ossigeno per chi ha inevitabilmente bisogno della rete ma non poteva permettersela.

A ciò si aggiunge un bonus di un massimo di 2.500 euro per le piccole e medie imprese. La richiesta potrà essere fatta entro il 31 dicembre 2022 e verrà assegnato a chi ha fatto richiesta per primo. Il bonus si inscrive in quello che è stato chiamato progetto impresa 4.0. L’obiettivo è quello di fare in modo che le aziende possano ammodernare le loro infrastrutture in ambito di connessione ad internet.