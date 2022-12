Bonus fine anno, 300 euro di aumento in arrivo in busta paga per questi lavoratori

Ecco a chi arriveranno 300 euro di bonus di fine anno. Si tratta di un beneficio di cui usufruiranno alcuni lavoratori.

Il punto della situazione sul nuovo bonus che è ormai davvero richiestissimo dalla maggior parte degli italiani che vorrebbero riceverlo presto in busta paga. Si tratta di un’agevolazione che si aggiungerà presto allo stipendio di alcuni italiani: purtroppo, però, alcune categorie verranno escluse e per loro questi 300 euro non verranno erogati.

Arriva il bonus di fine anno

I Governi di Mario Draghi e di Giorgia Meloni hanno dovuto fare i conti con un periodo di crisi senza precedenti. Draghi si è ritrovato nelle mani un Paese post pandemia, dove l’economia stava cercando di riprendersi.

Meloni si sta occupando delle nuove manovre per il 2023 in una circostanza straordinaria, lo scenario della guerra europea tra Russia e Ucraina. Lo scontro tra i due Stati ha avuto dei riflessi anche sul nostro Paese, per via della crisi delle risorse naturali e dei prodotti, che ha portato a un aumento esponenziale dei prezzi.

Con l’inflazione alle stelle, tutti i cittadini italiani hanno chiesto al Governo maggiori sostegni finanziari. Alcuni sono arrivati sotto forma di bonus con manovre sancite dal Governo, i cui fondi sono stati erogati già dall’INPS.

E si sono davvero rivelati essenziali, visto che ormai la maggior parte dei cittadini non riesce ad arrivare alla fine del mese. E’ sempre più difficile, infatti, riuscire ad acquistare i beni di prima necessità, come i generi alimentari, i prodotti per la pulizia personale e della casa e il carburante per i vari mezzi di trasporto.

Ora i lavoratori italiani potranno beneficiare presto di un nuovissimo bonus, che però non ha nulla a che fare con una nuova manovra del Governo. Purtroppo, non tutti i lavoratori lo riceveranno: ecco perché di seguivo vi sveliamo quali sono le categorie predilette.

Ecco per quali lavoratori

Il nuovo bonus che verrà presto erogato ai lavoratori italiani vanta un ammontare di 300 euro. Una cifra da sogno per alcuni, che non vedono l’ora di beneficiarne alla fine dell’anno.

Ma se non è una cifra erogata dall’INPS, per ordine del Governo, di chi è l’iniziativa questa volta? Ad aver voluto premiare i propri lavoratori ci ha pensato l’azienda FCR, con sede in Emilia Romagna.

L’Impresa in questione ha voluto approfittare delle nuove agevolazioni dello Stato italiano, per erogare ben 300 euro ai propri dipendenti, senza spendere un centesimo. Sì, perché le nuove riforme permettono una defiscalizzazione, che consente alle imprese di non sborsare un centesimo e di attingere direttamente dalle casse dello Stato.

In questo modo non è soltanto il dipendente a trarne beneficio, ma anche l’impresa. Inoltre, come vale per la maggior parte dei bonus defiscalizzati, i 300 euro in questione non avranno alcun valore contributivo ai fini pensionistici.

Il bonus di welfare aziendale in questione è un vero e proprio bonus di fine anno che sta facendo sognare i lavoratori, che lo riceveranno presto direttamente in busta paga.