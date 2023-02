Bonus famiglia €1000, ma non spetta a tutti: come si presenta la domanda

Bonus famiglia da €1000 in arrivo in Italia. Il nuovo bonus è pronto ad aiutare tutte quelle famiglie in difficoltà che non riescono ad arrivare alla fine del mese e che devono prepararsi ad accogliere una nuova vita.

Si sa, i bambini hanno tante necessità ed esigenze, che si deve essere sempre pronti a soddisfare in qualunque momento anche nei più difficili. Nel corso degli ultimi anni un po’ a causa della pandemia, un po’ a causa della guerra che ha fatto triplicare i costi di qualsiasi bene, chiunque si è ritrovato in forte difficoltà economica, costretto ad effettuare delle rinunce non di poco conto.

C’è per esempio chi ha rinunciato a fare la spesa più volte a settimana o al mese e chi all’uso delle auto, per risparmiare quanto possibile carburante. Gli unici che non possono e non devono assolutamente rinunciare a nulla sono i bambini, sia i più piccoli, sia quelli in età scolastica. Per questo motivo lo Stato sta cercando di dare un aiuto valido a tutti quanti con dei sussidi economici non da poco.

Bonus famiglia da 1000 euro mensili, ecco chi può fare domanda

L’ultimo bonus famiglia è un bonus corposo del valore di €1000, che riguarda i nuclei familiari che si allargano nel corso del 2023. Le famiglie che stanno per avere o che hanno avuto, dei bimbi, naturali, adottati o affidati possono fare domanda e aspettare di percepire il sussidio.

D’altronde, ogni nuova nascita deve essere accompagnata da benefici pronti a celebrarla, proprio come recita la canzone di Francesco De Gregori “Benvenuto raggio di sole”. I bimbi ci danno tanta gioia e tanta speranza, per cui bisogna celebrarli nel modo giusto senza badare a spese.

Assegno unico, come funziona e chi ne ha diritto

Il governo di Giorgio Meloni vuol fare proprio questo, per questo motivo ha adottato l’assegno unico universale dando la possibilità a tutte le famiglie che decidono di avere dei figli, di avere un sussidio economico mensile a partire da 175 euro a 50 euro al mese per ogni figlio minorenne.

Per coloro che hanno figli da 18 a 21 anni il contributo va da da 85 euro a 25 euro. L’importo ovviamente è variabile perché dipende dall’ISEE di riferimento e dall’età dei bambini, fatta eccezione per i figli disabili per cui invece non ci sono limiti di età. Facendo un rapido esempio, alcuni nuclei familiari hanno diritto a 410 euro di assegno unico, si tratta delle coppie di lavoratori con due figli minorenni e con Isee inferiore a 15 mila euro.

L’aiuto economico proposto nelle Marche è veramente importante, ecco di cosa stiamo parlando

Ma non finisce qui perché in particolare una località italiana che si trova nel cuore delle Marche, con 3500 abitanti, ovvero Montelupone in provincia di Macerata ha scelto di fare un regalo a tutti i neonati, ovvero un assegno da €1000 ciascuno. L’assegno spetta a tutti i nuovi residenti del comune. I soldi possono essere cumulati con tutti gli altri bonus, come l’assegno unico universale e possono essere utilizzati sia per le farmacie, che negli esercizi commerciali per acquistare beni indispensabili per il nuovo arrivato, oppure nelle parafarmacie.

Come se non bastasse, è previsto anche un nuovo bonus famiglia da 300€, che permette di coprire le spese dell’asilo nido o qualsiasi attività ludico sportiva che non tutti i nuclei familiari possono permettersi di pagare pur lavorando. Per quanto riguarda il bonus 1000 euro, è necessario presentare la domanda al comune di riferimento. Il pagamento viene erogato entro un massimo di due mesi.