Bonus famiglia 660 euro, questi italiani stanno facendo subito domanda: ecco come

In arrivo il bonus famiglia di 660 euro per gli italiani. Le categorie pertinenti stanno già facendo la loro domanda per riceverlo.

C’è un bonus famiglia a disposizione con un importo che ammonta a 660 euro per gli italiani. Non tutti potranno usufruire dello strumento e solamente determinate categorie saranno in grado di richiederlo. In questo periodo ci sono moltissime agevolazioni per le famiglie, studiate appositamente per poter dare ogni tipo di supporto. Questo in particolare chi può richiederlo e come? Facciamo chiarezza.

Bonus famiglia 660 euro: caratteristiche

Il bonus famiglia non viene erogato dallo Stato e i 660 euro possono essere richiesti dalle famiglie che rispondono a determinati requisiti importanti. Prima di tutto non potrà essere richiesto da quelle famiglie che hanno uno/più figli a carico, proprio perché a loro disposizione c’è l’assegno unico.

I 660 euro rappresentano un limite del fringe benefit non tassati, nonostante la soglia mensile sia di 258,00 euro. Nel 2002 c’è stato un aumento di 3000 euro così che i datori di lavoro potessero riconoscere la somma di denaro e fronteggiare la perdita di potere di acquisto di ogni persona.

Il Decreto Lavoro, con approvazione al 4 maggio, determina di poter richiedere determinati aiuti per agevolare e ritrovare il potere di acquisto. Tutto questo è legato all’aumento dell’inflazione e l’impatto che ha avuto per le famiglie italiane. I fringe benefit rappresentano una serie di benefici per i dipendenti erogati direttamente dal datore di lavoro.

Agevolazioni per le famiglie e richiesta bonus

L’aumento degli stipendi è fattibile solo passo dopo passo, mentre si potrebbe riconoscere una serie di beni e servizi esentasse al momento di 258,23 euro. Il limite, come anticipato, ha avuto un aumento di 3.000 euro dedicato alle famiglie con figli carico con rimborso spese oppure per pagare le utenze con erogazione delle quote da parte del datore di lavoro.

I bonus che appartengono ai fringe benefit sono:

Rimborso ricarica telefonica;

Bonus per spesa e benzina;

Buoni per acquisti sul web;

Buoni per mezzi di provenienza differente;

Regali per le festività;

Tassi di interesse agevolate per richiesta di prestito;

Polizza assicurazione per la professione;

Immobili di vario genere;

Rimborso e aiuto pagamento utenze.

Per quanto riguarda il bonus da 660 euro è una ipotesi che si sta concretizzando per ogni figlio a carico in famiglia – al massimo tre. Le ipotesi al momento sono le seguenti:

000 euro per i dipendenti senza figli;

660 euro per i dipendenti con un figlio – a carico;

320 euro per chi ha due figli in famiglia a carico;

980 sino a tre figli a carico.

Una operazione che avrà un costo. Ovviamente si tratta solo al momento di una ipotesi e nei prossimi giorni si dovrebbero avere delle informazioni aggiuntive da parte degli esperti e dal Governo. L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie in ogni modo possibile, con agevolazioni e bonus da usare per la copertura delle spese maggiori.