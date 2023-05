Bonus famiglia 5000 euro, ma non spetta a tutti: devi avere questo requisito

Una provincia ha approvato un nuovo bonus famiglia da 5000 euro per chi ha questo requisito. Ecco come funziona.

In Trentino è stata approvata una nuova misura per agevolare le famiglie numerose. Questa iniziativa nasce in realtà per incentivare la natalità, che sta diminuendo sempre più in questa regione ma anche in Italia a livello generale. La Provincia di Trento ha quindi approvato un bonus famiglia da 5000 euro per i nuclei familiari con 3 figli o più. Scopriamo i dettagli.

L’Italia è sempre più un Paese anziano

L’Italia sta diventando sempre più un Paese di persone anziane, per una serie di motivi. Da un lato, l’aspettativa di vita sempre più elevata e la diminuzione del tasso di mortalità hanno portato a un invecchiamento della popolazione. D’altro canto, il tasso di natalità si è ridotto notevolmente negli ultimi decenni, principalmente a causa di fattori socioeconomici e culturali.

Molte coppie ritardano il matrimonio e la maternità per concentrarsi sulla carriera e sulla stabilità finanziaria, ma poi possono incontrare difficoltà nel concepire a causa dell’età avanzata.

Inoltre, la mancanza di servizi di supporto alla famiglia, come l’assistenza all’infanzia, le politiche di lavoro flessibili e l’accesso a case a prezzi accessibili, rende la maternità e la paternità un impegno finanziario e logistico eccessivo per molte coppie.

E l’INPS ha da tempo avvertito che in futuro, se questa situazione non dovesse migliorare, i pensionati potrebbero essere in numero maggiore rispetto ai lavoratori che dovrebbero contribuire per pagare le loro pensioni.

Via libera quindi a provvedimenti finalizzati a dare alle famiglie italiane una stabilità economica che permetta di allargare la famiglia e fare più figli. Provvedimenti come quello a cui ha pensato la Provincia di Trento.

Bonus famiglia 5000 euro per le famiglie con 3 figli o più

La Provincia di Trento ha approvato il cosiddetto “Bonus terzo figlio”, il quale prevede che ogni famiglia riceva un bonus da 5000 euro per la nascita o l’adozione di ogni figlio dopo il secondogenito. Questo bonus è applicabile per tutto l’anno 2023 e si tratta di un bonus una tantum, ma è percepibile per ogni figlio nato o adottato dopo il secondo.

Quali sono i requisiti per ricevere il bonus? Come anticipato, bisogna avere già un minimo di 2 figli. In più, la famiglia richiedente deve avere avuto residenza nella provincia di Trento per almeno 2 anni di seguito. Per quanto riguarda il reddito, il patrimonio deve rientrare nell’indice ICEF 0,40, che viene stabilito secondo la normativa per ricevere l’Assegno di natalità.

Chi invece non gode di agevolazioni che riguardano l’assegno unico deve avere un reddito IRPEF sotto i 50.000 euro all’anno per il 2021. Le famiglie che ricevono già l’assegno unico provinciale potranno godere di questo bonus come se fosse un’aggiunta all’assegno. Sarà l’Agenzia Provinciale per l’Assistenza e la Previdenza Integrativa della Provincia di Trento a erogare l’importo spettante.

Come fare domanda per il bonus da 5000 euro? Le domande partono dall’8 maggio 2023 e si può fare richiesta in un ufficio del patronato o uno sportello di assistenza della Provincia di Trento.

Procedimento leggermente diverso per le famiglie che al momento non percepiscono l’assegno unico provinciale. Queste famiglie dovranno infatti presentare la richiesta per il bonus presso l’Agenzia per la coesione sociale.

Il termine temporale da rispettare è 2 mesi a partire dalla nascita del figlio o dalla sua adozione. Le famiglie che abbiano avuto un terzo figlio o più prima che il bonus fosse approvato posso fare richiesta per riceverlo fino al 30 giugno di quest’anno.