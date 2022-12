Bonus famiglia, 2500€ in arrivo per questi italiani: come richiederlo

Bonus famiglia 2500 euro: in arrivo la misura economica a sostegno della genitorialità e della natalità. Ecco come richiederlo.

Al centro delle politiche sociali del Governo guidato da Giorgia Meloni c’è la famiglia con i figli. Sono ancora troppi i problemi che contraddistinguono il contesto nazionale: crisi occupazionale, inflazione, rincari della spesa alimentare, salasso delle bollette energetiche e denatalità. Tenendo conto di tutte queste criticità che caratterizzano lo scenario economico e sociale italiano, l’Esecutivo di Centro-Destra ha deciso di introdurre interessanti bonus ed agevolazioni economiche a sostegno della genitorialità e delle famiglie con figli a carico.

Non stiamo parlando solo dell’Assegno Unico ed Universale, ma sono stati previsti altri aiuti economici a sostegno dei nuclei familiari con prole. Accanto alle iniziative introdotte dal Governo di Giorgia Meloni, anche le Regioni ed i Comuni sono intervenuti con l’introduzione di interessanti bonus ed agevolazioni volte a sostenere economicamente le famiglie con i figli, in particolare quelle che vivono in zone caratterizzate dallo spopolamento. Ecco in arrivo il bonus famiglia 2500 euro per certi nuclei familiari con figli. Ecco a chi spetta chiederlo.

Denatalità e Spopolamento in Italia: in arrivo i bonus dalle amministrazioni locali

I nuovi dati ISTAT hanno confermato il gap esistente tra nascite e decessi: negli ultimi dieci anni si è assistito ad un enorme calo demografico. Uno dei campanelli d’allarme dello spopolamento in Italia riguarda la flessione delle iscrizioni scolastiche. Le previsioni sono chiare: se il tasso di fecondità rimarrà costante, nel 2050 il numero degli italiani si ridurrà da oltre 60 milioni a poco più di 51 milioni.

Tanti paesi, tra cui l’Italia, ha attivato politiche di sostegno alla famiglia, alla natalità ed alla donna come madre. Oltre al problema della denatalità si aggiunge il problema dello spopolamento che sta interessando molte zone montuose e collinari in diverse Regioni italiane. Aumenta il numero di giovani che preferisce andare all’estero e molti giovani del Sud Italia e delle Isole emigrano nel Nord e Centro Italia per trovare un’occupazione o per studiare. Sono gli stessi dati a confermare che il Meridione italiano e le zone insulari godono di condizioni di sopravvivenza meno favorevoli.

Un’iniziativa molto interessante spiegata dal Presidente della Regione Sardegna Solinas è quella di erogare il bonus famiglia 600 euro a sostegno di tutte le famiglie con i figli che decidono di trasferirsi in oltre 270 Comuni che contano una popolazione di meno di 3000 abitanti. L’obiettivo della Regione Sardegna è quello di sostenere economicamente le famiglie con i figli e di contrastare lo spopolamento di determinate aree a vocazione pastorale ed agricola.

Bonus famiglia, 2500€ in arrivo per questi nuclei familiari: ecco per chi

Sono le Regioni ed i Comuni a scendere in campo per sostenere economicamente le famiglie italiane e per combattere la denatalità e lo spopolamento di tante zone montuose e collinari italiane. Il Bonus famiglia di cui vogliamo parlare è quello erogato dal Comune di Calvello, in provincia di Potenza, in Basilicata. Questo comune conta circa duemila abitanti e l’amministrazione comunale consapevole della denatalità e dello spopolamento che caratterizzano da anni questo Comune, ha deciso di contrastare il trend e di erogare il bonus famiglia di importo pari a 2500 euro.

A partire dal primo gennaio 2023 è possibile presentare la domanda per richiedere il Bonus Famiglia 2500 euro per ogni bambino che abbia compiuto un anno. Il contributo pari a 2500 euro sarà erogato per un arco di tempo fino a 4 anni. Per richiedere ed avere accesso a questo contributo economico è necessario avere la residenza a Calvello. Il bonus deve essere speso per il 50% presso gli esercizi commerciali del comune potentino. Se si nasce a Calvello, è bene spendere in questo borgo: è questa la logica introdotta dall’amministrazione locale.