Bonus famiglia 1000 euro, gioia per gli italiani: in cosa consiste e come averlo

Arriva un bonus famiglia da 1000 euro che farà gioire gli amanti dello sport e delle passeggiate all’aria aperta. Ecco di che si tratta.

Con lo scoppio della pandemia di Covid-19 abbiamo riscoperto tante vecchie e sane abitudini ormai dimenticate. Tra queste, c’è l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto. Più veloce dei mezzi pubblici e più salutare di qualsiasi altra opzione di spostamento, la bicicletta è ecologica e pratica, specialmente se elettrica. Gli amanti di questo mezzo di trasporto apprezzeranno particolarmente la nuova iniziativa della Regione Emilia Romagna, un bonus famiglia da 1000 euro che riguarda proprio le biciclette.

Bonus famiglia da 1000 euro per le bici elettriche

Andare in bicicletta fa bene all’ambiente e alla salute, e questo è un dato di fatto. Addirittura, uno studio recente ha dimostrato che chi va regolarmente in bici vive fino a 2 anni in più rispetto a chi non lo fa, e dimostra fino a 8 anni in meno. Un vero toccasana per il nostro organismo!

Proprio per questo motivo, oltre che per incentivare a trovare dei mezzi di trasporto alternativi all’auto e inquinare meno, le Istituzioni stanno puntando particolarmente sull’incentivare la mobilità sostenibile. Ed è così che nasce il nuovo bonus famiglia da 1000 euro in Emilia Romagna.

In particolare, il bonus si rivolge a tutti coloro che decidono di acquistare una bici elettrica, i quali potranno ricevere contributi da 500 a più di 1000 euro. Il bonus comprende bici elettriche tradizionali, a pedalata assistita e cargo bike, e vi si può aderire a partire dal 7 agosto. Al momento, quindi, si può già usufruire dell’agevolazione acquistando una bicicletta elettrica. Scopriamo ora i dettagli dell’iniziativa.

Stanziati 9 milioni di euro per il nuovo bonus

Come abbiamo anticipato, il funzionamento del bonus prevede che coloro che decidono di acquistare un’e-bike a partire dal 7 agosto potranno ricevere il rimborso di massimo il 50% della cifra spesa. Tale rimborso si quantifica quindi in una cifra che va dai 500 a 1000 euro.

Fortunati anche coloro che hanno deciso di rottamare la loro vecchia automobile a partire da gennaio di quest’anno: hanno diritto ad un ulteriore bonus. Si tratta di un rimborso di massimo il 70% della spesa sostenuta, una cifra che va dai 700 ai 1.400 euro.

La Regione Emilia Romagna ha poi voluto estendere l’iniziativa prevedendo una clausola particolare per coloro che vivono in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione: riceveranno 200 euro di bonus extra. Per legge, tra l’altro, i residenti di questi Comuni che hanno perso la propria moto o auto a causa dell’alluvione hanno diritto ad un contributo di solidarietà.

Il totale dei fondi stanziati per sostenere l’iniziativa ammonta a 9 milioni di euro, che la Regione potrà utilizzare in 3 anni, dal 2023 al 2025. Ad essere interessati dall’iniziativa sono più di 4 milioni di persone dislocate in 207 Comuni della Regione.

Obiettivi dell’iniziativa e come fare domanda

Come si può richiedere il nuovo bonus famiglia da 1000 euro? Lo si può fare tramite il sito istituzionale del proprio Comune di residenza, non prima del 20 settembre.

Le Istituzioni si augurano che l’iniziativa possa riscuotere successo tra i residenti, in quanto l’obiettivo principale a cui si mira è quello di ridurre almeno del 50% l’inquinamento prodotto dal traffico entro il 2025. Questo obiettivo riguarda principalmente i Comuni nei quali vivono più di 30.000 persone, mentre per i restanti centri urbani l’obiettivo è una riduzione del 20%.

Premiando coloro che scelgono consapevolmente di muoversi in modo sostenibile, spiegano dalla Regione, si cerca di responsabilizzare la popolazione nella lotta al cambiamento climatico.