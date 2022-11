Bonus donne, 6000€ sul conto solo se hai questi requisiti: chi potrebbe averlo

Un ottimo bonus donne con 6000 euro direttamente sul conto. Hai questi requisiti? Ecco chi potrebbe averlo subito.

Le donne sono le protagoniste per questo nuovo Governo Meloni proiettato verso un futuro che possa dare le risposte che tutte stanno aspettando. Da Covid sino allo scontro tra Russia e Ucraina ci sono state non poche difficoltà, contando anche il fatto che le donne – in qualche modo – hanno dovuto fare dei piccoli passi indietro. È quindi importante che il Governo veda loro come una risorsa per il futuro: per questo motivo si parla di un importante bonus di 6.000 euro per questa categoria di donne.

Nuove opportunità per le donne

Come anticipato, il Governo Meloni sta facendo di tutto per poter ottenere dei nuovi aiuti che vadano a favore anche delle donne. In questo caso si parla di un bonus vantaggioso, descritto e confermato con il Decreto numero 327 del 16 novembre 2022.

Il Decreto del Ministero del Lavoro mette in evidenza quelli che sono i termini studiati per andare ad aiutare le donne concretamente. Si argomenta sempre, ma mai abbastanza, sul fatto che la maggior parte delle donne vengano penalizzate nel mondo del lavoro non solo sotto un punto di vista di stipendio ma anche di passaggio di livello.

L’Istat ha messo nero su bianco dei dati che lasciano senza parole, infatti solo nel 2021 la disparità di stipendio ha raggiunto il 9,5%. Un dato evidente che mette l’accento sullo svantaggio occupazionale di tutte le donne e in ogni tipo di settore. Questo nuovo bonus aiuta le donne ed è veramente prezioso.

6000 euro per il bonus donne: chi può richiederlo?

Entra in scena un bonus che cerca di mettere una toppa nel divario che c’è tra gli stipendi di uomini e donne. In alcuni settori le donne non sono presenti o sono in bassissima percentuale.

Chi può usufruire di questo bonus donna? Tutte le donne che non hanno un impiego da mimino sei mesi ed è anche a disposizione delle donne che hanno minimo 50 anni e sono disoccupate da più di 1 anno.

La legge di bilancio 2021 ha determinato l’esonero contributivo entro i 6.000 euro, mentre nel 2023 si tornerà al 50%. Un esonero che abbraccia le donne lavoratrici impiegate nei settori dove la disparità è concreta come industria, servizi e agricoltura. Sarà il Ministero del Lavoro che individuerà anno dopo anno i vari settori a seconda dei dati che vengono forniti e aggiornati dall’ISTAT.

Come richiedere questo bonus? Le donne interessate e che rispondono ai requisiti di cui sopra, dovranno fare domanda tramite CAF o valutando direttamente tramite il sito ufficiale del Ministero del Lavoro. Si ricorda che nel 2023 le categorie saranno differenti e che ci si dovrà informare sempre tramite il sito ufficiale del Ministero del Lavoro: una opportunità da prendere al volo per tutte le donne che attualmente sono disoccupate.