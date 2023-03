Bonus contro il caro bollette, 600 euro per affrontare le spese: come averli

By

Come gli italiani possono affrontare il caro bollette anche grazie al bonus da 600 euro messo a disposizione.

Facciamo il punto della situazione su questi nuovi bonus pensati contro il caro bollette del nostro Paese. Si tratta di ben 600 euro in più che verranno messi nelle tasche degli italiani.

L’inflazione è alle stelle, i consumatori insorgono

Dall’inizio del 2022 i prezzi non hanno fatto altro che aumentare. Gli italiani hanno avuto serie difficoltà ad arrivare alla fine del mese e a riuscire a fare la spesa al supermercato. Anche i beni di prima necessità, come il pane e il latte, hanno visto l’aumento del loro costo dovuto alla mancanza della materia prima e all’aumento del costo dei trasporti commerciali.

Un vero e proprio peso sono state le bollette di luce e gas, che sono lievitate lasciando in seria difficoltà intere famiglie italiane. I prezzi erano arrivati alle stelle e gli italiani si chiedevano quando sarebbero diminuiti.

Per fortuna, a distanza di un anno, arrivano buone notizie per tantissimi cittadini. Milioni di italiani, infatti, potranno presto beneficiare di un bonus pari a 600 euro, che permetterà loro di sbarcare il lunario e di arrivare alla fine del mese con meno difficoltà rispetto al solito.

Siamo sicuri che i cittadini useranno questi soldi risparmiati per acquistare beni di prima necessità o magari li metteranno da parte in vista di tempi più duri. Ma da chi vengono erogati questi 600 euro e per quale motivo? Vi spieghiamo tutto di seguito.

Bonus caro bollette, gli italiani avranno 600 euro in più

Alcuni rapporti stanno stabilendo che gli italiani potranno beneficiare di ben 600 euro in più di questo 2023. Ma ciò com’è possibile? Il motivo è che alcuni prezzi si sono abbassati, rispetto al 2022, e ora gli italiani potranno notare il risparmio.

A dichiarare ciò è stato l’ultimo rapporto del Codacons, che ha stabilito come molte famiglie possano riscontrare, nell’arco dell’anno 2023, delle vere e proprie riduzioni in bolletta.

Stiamo parlando di addirittura il 17% sul gas e il 25% sull’elettricità. Si tratta di percentuali che stanno facendo sognare milioni di italiani, che ora si chiedono quale sia l’impatto che ciò avrà sulla loro economia familiare.

In base alle previsioni, si stima che queste riduzioni porteranno le famiglie a risparmiare ben 600 euro. Ma da quando gli italiani potranno percepire che stanno risparmiando? Già il risparmio è avvenuto dal mese di febbraio e i cittadini se ne accorgeranno presto nei prossimi mesi, già ad esempio da aprile.

Si tratta di un’ottima notizia per milioni di italiani che finalmente potranno riuscire a risparmiare un gruzzolo per i tempi più duri. Le bollette potrebbero, però, diminuire ancor di più, perché è importante ricordare che il 10% del costo totale della bolletta è costituito ancora dagli oneri, che naturalmente hanno il loro peso sull’andamento dei prezzi.

In generale, è importante constatare come questo bonus da 600 euro sia un vero e proprio sollievo per molte famiglie italiane che stanno vivendo un vera e propria crisi economica ormai da più di un anno.