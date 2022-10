Bonus bollette oltre 500 euro, questa volta è anche per te: quando parte

Per contrastare il caro bollette entra in scena il bonus bollette 500 euro ed è rivolto anche a te. Ecco come richiederlo.

In un momento storico che mette l’accento sugli aumenti, tutti i cittadini italiani si chiedono come arrivare a fine mese e pagare le bollette. Il governo mette a disposizione una serie di aiuti e uno in particolare promette di superare la cifra di 500 euro. Come si ottiene?

Caro bollette, il nuovo Governo ha una soluzione?

C’è una attenzione molto particolare sul nuovo Governo e tutto quello che potrà fare per gli italiani. Il caro bollette è uno degli argomenti più cliccati e cercati sui social, in attesa di poter avere buone notizie e trovare un metodo per risparmiare. Al momento, ci sono sul tavolo una serie di aiuti e di bonus che possono aiutare concretamente ad arrivare a fine mese sostenendo quelli che sono i costi delle bollette.

Il rincaro delle bollette di fine mese è il vero dramma per gli italiani che non trovano una via di uscita. È un Paese dove vige la povertà terribile, considerando che dopo la pandemia si è dovuto fare i conti con lo scontro tra Russia e Ucraina.

Tutto questo ha un impatto forte a livello mondiale e i trucchi per risparmiare sembra che siano rimasti l’unica soluzione. Ad ottobre il costo delle bollette salirà ulteriormente e il Governo sta mettendo a disposizione un aiuto da 500 euro per le bollette.

Bonus bollette 500 euro: possono richiederlo tutti?

Le famiglie sono sempre in cerca di bonus per essere aiutati ad arrivare a fine mese. Il Governo ne ha messo uno in campo che potrebbe superare i 500 euro ed è a disposizione per moltissime famiglie.

Prima di tutto è bene evidenziare che con il nuovo Governo Meloni non sono stati eliminati tutti i bonus in essere, tanto meno quello sociale per le bollette. Questo vuol dire che tutte le famiglie con un ISEE che non supera i 12.000 euro o con 4 figli a carico e ISEE entro i 20.000 euro potranno richiedere questo bonus.

Non solo, il discorso vale anche per i beneficiari del reddito di cittadinanza e della pensione che potranno fare domanda così come i malati che usano macchinari salvavita.

Detto questo il Governo si pone l’obbiettivo di mettere a punto non poche novità sociali, con un bonus che supera la cifra di 500euro (arrivando anche sino a 600 euro).

Come funziona l’aiuto per le bollette

I dipendenti del settore privato possono aggiungere alla loro busta paga una cifra sino a 600euro, per il pagamento delle bollette di luce e gas. Un bonus che viene erogato non dallo Stato ma dal datore di lavoro, senza intaccare il reddito e quindi esente dalle tasse. È un aiuto concreto e forte, che sarà di certo un ottimo incentivo per continuare a poter vivere in maniera dignitosa.

Oltre a questo, non mancheranno i nuovi aiuti da parte del Governo Meloni che verranno messi sul tavolo nei prossimi giorni. Le famiglie con bambini, soprattutto, dovranno fare attenzione perché ci saranno delle novità molto interessanti sul tema.