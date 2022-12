Bonus bollette 600 euro, spetta solo a questi cittadini per far fronte alla crisi

É in arrivo un bonus molto particolare, che prevede l’erogazione da 150 Euro a 400 Euro per far fronte ai costi si spesa e bollette. Non ha nulla a che vedere con il bonus sociale, è tutt’altra misura. Vediamo di cosa si tratta e come usufruirne.

Il bonus bollette 600 euro e non solo…

Ormai è argomento quotidiano: arrivare a fine mese è sempre più difficile.

A seguito del conflitto in Ucraina, i prezzi dell’energia e del gas sono arrivati letteralmente alle stelle. Essendo due elementi fondamentali, le ripercussioni non hanno tardato ad arrivare in ogni settore, per una vera e propria reazione a catena.

Ed ecco come ci ritroviamo con bollette dalle cifre esorbitanti e prezzi sugli scaffali anche raddoppiati. Per non parlare dei tassi relativi ai mutui, o ai prezzi di immobili o degli affitti.

É evidente agli occhi di chiunque che quella in cui ci troviamo è una situazione economica decisamente critica. Complice anche l’inflazione, le famiglie sono sempre più in difficoltà con i pagamenti e con la spesa quotidiana. Fortunatamente negli ultimi periodi non sono mancati bonus a favore del sostegno dei cittadini, che hanno provveduto a far tirare qualche sospiro di sollievo.

Ma i bonus, per quanto graditi sono un palliativo temporaneo, mentre le famiglie necessitano sempre più di aiuti stabili e concreti.

Proprio per questo il Governo ha deciso di predisporre un incremento del bonus sociale per il pagamento delle bollette e non solo. È previsto anche un ulteriore nuovo bonus che erogherà tra i 150 Euro e i 400 Euro e che potrà sommarsi al bonus sociale.

Il potenziamento del bonus sociale prevede un innalzamento delle soglie di reddito per l’erogazione. Fino ad oggi il bonus bollette era destinato alle famiglie con un reddito pari o inferiore ai 12.000 Euro, mentre con l’aumento potranno beneficiarne anche le famiglie che abbiano un reddito fino a 15.000 Euro. Oltre a queste soglie, sono sempre incluse le famiglie con un reddito fino a 20.000 Euro che abbiano a carico almeno quattro figli, così come coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza.

Il nuovo bonus aggiuntivo

Non solo aumenti di soglia per il reddito, ma anche un nuovo bonus che parte da 150 Euro per arrivare a 400 Euro e che non sarà in contrasto con il bonus sociale.

I requisiti per la richiesta di questo bonus sono accessibili ai più.

È necessario innanzitutto disporre di un ISEE entro 20.000 Euro. L’altro importante requisito prevede che in famiglia ci siano almeno una persona anziana disabile con certificazione di legge 104 oppure uno o più minori a carico. In questo caso, si potrà accedere al bonus per il pagamento delle utenze di luce e gas.

Nello specifico, questo bonus è erogato dal Comune di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto e il suo fine è proprio quello di aiutare e sostenere le famiglie in difficoltà. In particolare, il bonus si divide in bonus spesa, che prevede dai 150 Euro ai 400 Euro e bonus bollette, dai 300 Euro ai 600 Euro. Rimangono pochi giorni per inviare la propria richiesta, in quanto il termine per l’invio delle domande scade il 9 dicembre 2022.

I Comuni italiani si stanno muovendo autonomamente a seguito della dichiarazione del Governo Meloni, che ha stabilito dei tagli ai sussidi per poter far fronte ad altre spese volte al sostentamento dei cittadini.