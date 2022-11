Bonus bollette 500 euro, basta solo questo requisito: chi può ottenerlo

Belle notizie in arrivo per le famiglie: subito il bonus bollette da 500 euro con un solo requisito.



Bonus bollette: caratteristiche e come richiederlo

Il Governo ha solo uno scopo: aiutare e supportare chi ne ha davvero bisogno, anche con l’avvio di nuovi bonus. E proprio di un nuovo bonus vi vogliamo parlare: iniziamo con il dirvi che per poter usufruire di tale bonus bisogna richiedere innanzitutto il proprio ISEE che dunque è necessario per poterlo richiedere.

Parliamo di un bonus contro i rincari delle bollette, la cui scadenza è il 31 Marzo 2023. Ma ora vi starete chiedendo a quanto ammonti tale bonus. A tal proposito va detto che vi sono due importi che sono differenti poiché differenti sono i beneficiari.

Abbiamo quello da 600 euro che è destinato alle famiglie con figli minorenni e l’altro pari a 500 euro che è destinato a tutte le altre famiglie, anche in assenza di figli minorenni.

Insomma ancora pochi mesi a disposizione per richiedere questi bonus, in base alla categoria di cui fate parte.

Sulla base di quanto detto sinora si evince come il bonus sia destinato a varie categorie, seppur con importi diversi. Ma ora la domanda è un’altra: l’ISEE non deve superare quale soglia, al fine di richiedere tale bonus?

Non si deve superare la soglia dei 40000 euro, altrimenti non potrà essere inoltrata la domanda. Questo è quanto previsto per la regione Alto Adige per cercare di lottare contro il caro – bollette. Non demordete, però, perché altre iniziative di questo genere potranno prendere vita anche in altre regioni.

Questo sempre perché il Governo ha lo scopo di aiutare e supportare. Due verbi questi che nel periodo che stiamo vivendo hanno una certa risonanza emotiva quanto economica e che ci fanno sperare di ritrovare un pò di luce in questo tunnel che a volte sembra infinito.