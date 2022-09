Bonus bolletta del gas, 8500€ subito: il nuovo aiuto arriva nelle case degli italiani

By

Le stangate sembrano non avere fine e la bolletta del gas aumenta ogni giorno di più. Entra in scena un nuovo aiuto e con 8.500euro si potrà dire addio definitivamente al pagamento. Come fare domanda?

Le famiglie italiane stanno chiedendo pietà, perchè gli aumenti riguardo le bollette sono oramai ingestibili. Privati e professionisti non possono più ricevere stangate di questo tipo, costretti a chiudere attività o chiedere aiuti concreti per poterle pagare. Il Governo uscente sta mettendo in atto una serie di strategie che sono utili al supporto di tutti gli italiani, con la conferma dei Bonus già esistenti e l’introduzione di alcuni nuovi.

Aumenti delle bollette, come contrastare il fenomeno?

Un fenomeno che sta prendendo piede e nessuno sembra essere escluso, condividendo anche sui social le bollette in aumento come protesta. Gli aumenti sono concreti e visibili, tanto che le famiglie italiane insieme agli imprenditori chiedono aiuto per andare avanti.

Un effetto domino devastante partito con lo scoppio della pandemia da Covid e proseguito con l’attacco in Ucraina. Il futuro, secondo gli economisti, non è roseo e l’inflazione subirà ancora degli aumenti così come i costi delle materie prime tra cui gas ed energia elettrica.

Come accennato, il Governo sta mettendo in campo moltissimi aiuti per le famiglie con reddito basso e proprio quest’ultimo introdotto potrebbe dare una vera boccata di ossigeno.

Bolletta gas, il nuovo aiuto da 8.500 euro

Come accennato, le bollette stanno arrivando nelle case degli italiani con degli importi altissimi mettendo ancora più in difficoltà le famiglie. La prima cosa che ha voluto fare il Governo è confermare – prorogando – i vari bonus sociali previsti per le bollette.

Le famiglie con ISEE non superiore ai 12.000 riceveranno lo sconto su luce e gas, anche se c’è un nuovo aiuto che arriva ad una cifra di 8.500euro che taglia completamente la bolletta del gas.

Questi bonus sociali vanno anche alle famiglie che hanno un ISEE dei 20.000 euro con quattro figli a carico.

Non è tutto, i soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza, i malati legati a macchine salvavita sono comunque beneficiari dei bonus.

Detto questo, passiamo al bonus da 8.500euro che mette uno stop definitivo alla bolletta del gas e quella dell’energia elettrica. È stato voluto dal Movimento 5 Stelle e si tratta del reddito energetico con importo da 8.500euro per l’installazione di pannelli solari in casa.

Una cifra così alta è interessante perché copre completamente le spese di acquisto e installazione dei pannelli solari. Le famiglie italiane potranno beneficiare di una cifra importante per optare per questi strumenti Green, in favore del risparmio e dell’ambiente. Non si dirà solo addio alla bolletta dell’energia elettrica ma anche a quella del gas.

Sono tantissime le famiglie che hanno detto addio ai vecchi strumenti e hanno volto lo sguardo al futuro, potendo usufruire di elementi naturali grazie all’aiuto diretto da parte del Governo.