Bonus affitto, 2000€ che fanno comodo a tutti: come si richiedono

Un bellissimo bonus affitto 2000 euro per tutti questi italiani. Una boccata di ossigeno che si può richiedere in questo modo.

Pagare l’affitto sta diventando qualcosa di impossibile, per questo motivo le persone tendono a vivere tutte insieme oppure a gestire le spese in maniera intelligente. Tuttavia, i giovani che vorrebbero vivere da soli si trovano in difficoltà per un motivo di budget.

Il nuovo Governo ha preso in eredità i vari bonus che sono stati messi a disposizione, con l’intenzione di metterne altri sul tavolo a breve. Uno in particolare è il bonus affitto da 2.000 euro che potrà dare a queste persone un aiuto concreto: come fare domanda?

Che cos’è il bonus affitto?

Pagare un affitto è diventato difficile al pari di pagare le rate del mutuo di una casa. Per i giovani sembra impossibile poter sborsare questo denaro mese dopo mese, soprattutto se non si hanno delle sicurezze economiche e un lavoro stabile.

A tutto questo si aggiunge un periodo storico particolarmente complesso, per giovani e adulti che non possono di certo prevedere e sostenere quelli che sono i costi in aumento di bollette e vita in generale.

Il nuovo Governo sta mettendo in atto delle soluzioni per aiutare i cittadini, tenendo anche in attivo tutti i bonus che sono già stati messi sul tavolo per gli italiani. I giovani potranno usufruire di un bonus affitto che riguarda i giovani dai 20 ai 30 anni compiuti, così da aiutarli nel loro percorso verso la vita adulta e indipendente.

La circolare del 1° aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha evidenziato di quanto sia importante aiutare i giovani, mettendo in campo aiuti concreti in denaro.

Quali sono i requisiti per richiedere il bonus affitto

Sempre l’Agenzia delle Entrate ha confermato quelli che sono i requisiti che i giovani dovranno rispettare per ottenere questo aiuto. Prima di tutto dovranno avere una età contenuta tra i 20 e i 30 compiuti, poi un reddito che non superi i 15.493,71 e un contratto di affitto regolare per una stanza o un appartamento.

Questo vuol dire che il bonus non si lega solo alle case, ma anche alle stanze ed è ideale per tutti gli studenti dell’Università. Ovviamente, la casa che si prende in affitto non può essere di proprietà dei genitori – case di lusso o le popolari.

Arriva ad un importo di 2.000 euro, con il 20% del canone che viene rimborsato direttamente dallo Stato Italiano. Per fare maggiore chiarezza, l’importo minimo è 991.60euro sino ad un massimo di 2.000: tutti i ragazzi che rispettano questi requisiti, potranno fare domanda e avere una boccata di ossigeno per la loro indipendenza e vita.

Aiuti per i giovani: ce ne sono altri?

La questione per i giovani non è l’unica che preoccupa, perché l’inflazione e la situazione in generale mette al tappeto tutti quanti. Sui giovani in generale si stanno muovendo moltissime pedine all’interno del Governo, tanto che ci potranno essere incentivi graditissimi che partiranno a breve.