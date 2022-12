Bonus 6 mila euro per i lavoratori, chi potrebbe ricevere più soldi sullo stipendio

Bonus 6000 euro per i lavoratori: ecco chi potrebbero essere i fortunati a ricevere più soldi sullo stipendio.

Sia per i lavoratori dipendenti che per le Partite IVA è in arrivo il bonus 6000 euro: la domanda per richiedere il credito d’imposta può essere presentata a partire dal mese di febbraio 2023. Ecco come è possibile presentare l’istanza e quali sono i requisiti necessari per richiedere questo bonus.

Bonus 6000 euro per i lavoratori: in cosa consiste?

Il bonus 6000 euro o bonus chef è un credito d’imposta di importo pari a seimila euro che è stato istituito con la Legge di Bilancio dell’anno 2021. Dopo due anni di attesa sono finalmente pronte le istruzioni necessarie per presentare l’istanza.

Il Mimit alla fine di novembre ha pubblicato sul sito istituzionale il decreto con le modalità di inoltro e con le date per accedere al bonus chef o credito di imposta pari a seimila euro.

Si tratta di un valido sostegno economico per il comparto della ristorazione, in particolare per gli chef, sia che siano dipendenti che partite IVA. Per presentare l’istanza per ottenere il bonus chef è necessario essere in possesso di determinati requisiti. Quali sono?

Bonus 6000 euro: ecco chi può fare domanda

Il bonus 6000 euro o bonus chef può essere richiesto da tutti i cuochi professionisti di ristoranti e di hotel, che lavorano sia come autonomi che come dipendenti. Questo bonus può essere utilizzato per acquistare i beni strumentali durevoli e per partecipare a corsi di formazione e di aggiornamento della professione.

I corsi devono essere funzionali ad esercitare l’attività di cuoco nel periodo compreso tra il primo gennaio e la fine del primo semestre dello scorso anno. Il bonus chef non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Bonus Chef: per quali spese può essere utilizzato?

Il bonus chef può essere utilizzato per procedere all’acquisto di attrezzature professionali per la ristorazione, per acquistare i macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, e la cottura dei prodotti alimentari e per partecipare a corsi di aggiornamento della professione.

Bonus Chef: a quanto ammonta il credito d’imposta?

Questo credito d’imposta ammonta fino ad un tetto massimo pari a seimila euro. il credito può essere utilizzato in compensazione mediante il Modello F24. Il budget stanziato ammonta ad un milione di euro per lo scorso anno. Anche per il biennio 2022-2023 è stato fissato lo stesso plafond.

Bonus Chef: fino a quando è stata estesa la misura?

Il bonus 6000 euro è una misura che è stata estesa fino alla fine dell’anno 2022 dal Decreto Milleproroghe.

Bonus Chef: domande a partire dal mese di febbraio 2023

A partire dal mese di febbraio 2023 è possibile presentare la domanda. In particolare, a partire dal 27 febbraio è possibile presentare l’istanza fino ad aprile 2023. Si ricorda che l’agevolazione può coprire fino a 40 punti percentuali del costo delle spese ammissibili.