Bonus 500€ luce e gas, come si richiede: il procedimento da seguire

Bonus 500 euro luce e gas: in arrivo un nuovo aiuto di natura economica per certi nuclei familiari italiani. Ecco come si richiede ed il procedimento da seguire.

Le bollette luce e gas sono sempre più care: si tratta di un vero e proprio salasso che incide negativamente sulle tasche delle famiglie italiane. Ad ottobre le bollette energia elettrica e gas hanno subito un’impennata pari ad oltre 60 punti percentuali e si prevede che il costo della materia energetica sia destinato a subire ulteriori impennate. Si prevede che il prossimo anno le famiglie italiane potranno spendere fino a cinquemila euro l’anno per il costo della luce e del gas. In fin dei conti, il costo della vita aumenta vertiginosamente ed i salari degli italiani non subiscono alcun aumento.

Sul fronte degli aiuti statali erogati dall’uscente Governo, il Premier Draghi ha previsto l’erogazione del bonus 200 euro per fare fronte ai rincari delle bollette luce e gas e un’indennità una tantum pari a 150 euro, che dovrebbe essere erogata a novembre. In attesa che il Governo Meloni si insedi, è possibile che spunti il Decreto Aiuti quater, provvedimento che potrebbe contenere la proroga del bonus 150 euro per il mese di dicembre. Oltre a questi due bonus, c’è un terzo aiuto: stiamo parlando del bonus pari a 500 euro. Si tratta di un aiuto di natura economica che verrà erogato solo a determinati nuclei familiari italiani.

Bonus Luce e Gas per contrastare il rincaro delle bollette

Le stime parlano chiaro: il costo della materia energetica continuerà a salire vertiginosamente per tutto l’anno 2022 e per il prossimo anno 2023. Le cause alla base dell’incremento vertiginoso del prezzo della materia energetica sono: la ripresa dei consumi post Covid, le manovre speculative a livello internazionale, lo scoppio ed il prolungarsi della guerra in Ucraina. Le bollette luce e gas sono aumentate e Assoutenti sottolinea che:

“Per le famiglie in arrivo maxi-stangata da 2.942 euro su base annua, solo per il gas”.

La stessa ARERA prevede che il prezzo del gas sarà di oltre 180 euro per il mese di ottobre e l’aumento sarà di oltre settanta punti percentuali. La situazione è davvero allarmante: siamo in piena emergenza energetica e lo stesso Presidente di Assoutenti prevede un vero e proprio salasso da quasi 3000 euro l’anno. Questa stangata vale solo per la fornitura del gas.

Ad oggi il Governo Draghi ha previsto due bonus, uno di 200 euro per tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 35.000 euro ed uno di 150 euro per tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai ventimila euro. Potrebbe giungere la proroga del bonus 150 euro per il mese di dicembre con l’emanazione del Decreto Aiuti Quater, ma si tratta di un’ipotesi non ancora confermata.

Bonus 500 euro a favore delle famiglie italiane: ecco per chi

Spunta un altro bonus da 500 euro che viene erogato a favore di determinati nuclei familiari. Si tratta di un aiuto economico non statale, ma comunale. Infatti, il bonus 500 euro spetta a tutti i nuclei familiari residenti nel comune pugliese di Trani.

Per avere diritto a questo bonus è necessario che l’ISEE non superi i 10.000 e seicento euro. Si tratta di un bonus indirizzato soprattutto ai nuclei familiari con figli a carico e serve per pagare le bollette luce e gas. Per richiedere questo bonus da 500 euro è necessario presentare la domanda al Comune di Trani ed allegare anche l’ISEE del nucleo familiare a carico.