Bonus 500 euro ad agosto, chi potrà beneficiarne e come: ecco tutti i requisiti

Diverse categorie di lavoratori riceveranno il bonus 500 euro ad agosto. Ecco quali sono le professioni aventi diritto a tale agevolazione.

Viviamo in un mondo in cui non ci manca nulla, e su questo non c’è niente sul quale lamentarci, anzi. Abbiamo cibo, opportunità relative a ogni aspetto della vita e, tra le altre cose, una costituzione che guarda al benessere e alla sicurezza dei cittadini. Siamo fortunati, non c’è che dire. Esiste un aspetto che da un po’ di tempo a questa parte, però, preoccupa la grande maggioranza dei cittadini italiani, ovvero, quello economico.

Caro vita, aumenti e inflazione: al giorno d’oggi, infatti, quasi non si sente parlare d’altro. Non è facile andare avanti e riuscire a sostenere tutte le spese in tranquillità. Perché tutto costa di più, ma gli stipendi sono indicativamente sempre gli stessi. Le famiglie si trovano in una situazione di oggettiva difficoltà, ed è proprio questo il motivo per il quale il governo è a lavoro per far sì che tutti possano tirare un sospiro di sollievo, nonostante il difficile e complesso periodo che la nostra nazione sta cercando di affrontare.

Con l’approvazione della Legge di bilancio 2023, ad esempio, è stata stanziata un’ingente somma di denaro per permette a determinate categorie di lavoratori di ricevere un bonus “una tantum”. Esso verrà erogato con la busta paga del prossimo mese di agosto. A chi spetta? A quanto ammonta la cifra? È possibile calcolare l’ammontare di ciò che ogni avente diritto riceverà? Ecco le risposte a tutte queste domande.

Bonus 500 euro ad agosto: ecco chi ad agosto riceverà uno stipendio più consistente

Pensioni, lavoro e stipendi sono tre degli argomenti più delicati del momento per ciò che concerne l’Italia. Ecco perché il governo sta facendo ogni cosa in suo potere per cercare di mettere e mano e risolvere, al più presto, tutte le problematiche del caso. Fino al momento in cui il nostro paese non riuscirà a risorgere dalle ceneri, però, bisogna comunque andare avanti. Ed è per questo che la Legge di bilancio 2023 contiene anche il progetto dell’erogazione di un bonus che, chi ne ha diritto, riceverà nella busta paga di agosto. Le date dell’erogazione sono state comunicate sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze “NoiPa.”

I beneficiari di tale sovvenzione sono coloro i quali lavorano in qualità di dipendenti dello stato e delle amministrazioni a ordinamento autonomo, ma anche nelle Regioni; nei Comuni; nelle Provincie; nelle comunità montane e negli annessi consorzi e associazioni; nelle Camere di commercio; nel settore industriale; artigianale; agricolo e nelle associazioni a essi inerenti.

Tra gli aventi diritto, inoltre, vi sono anche coloro i quali prestano servizio in qualità di dipendenti presso gli enti del Servizio sanitario nazionale; le istituzioni scolastiche e universitarie; gli istituti autonomi case popolari; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, e presso le agenzie per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

Nell’elenco sono compresi anche magistrati, avvocati e tutti i procuratori dello stato; i militari; i vigili del fuoco; i poliziotti; i professori universitari e, infine, diplomatici, prefetti e dirigenti penitenziari.

Il calcolo delle cifre

Per ciò che concerne l’ammontare delle cifre correlate al bonus in questione, il governo ha deciso di stanziare un miliardo di euro. Ognuno degli eventi diritto riceverà l’1,5% della propria retribuzione. Per questo motivo, più lo stipendio è alto, più lo sarà anche la sovvenzione derivante dal bonus.

Ad agosto, verrà erogata non solo la quota nel mese in questione, ma anche tutti gli arretrati a partire dallo scorso gennaio. Come indicato dalle tabelle fornite dal Ministero dell’Economia, si partirà da una cifra minima di 30,00 € che, compresi gli arretrati, potrà raggiungere dai 185,00 € lordi, fino ad arrivare a un massimo di circa 534,00 €.