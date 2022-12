Bonus 4000€, come averlo: spetta soltanto a queste famiglie italiane

By

Bonus in arrivo di 4000 euro proprio per queste famiglie: tutti i dettagli per poterlo ricevere.

In arrivo per determinate famiglie un valido aiuto dall’importo non indifferente. Si parla di un bonus di 4000 euro che arriverà proprio nelle vostri mani e che farà sicuramente una gran bella differenza.

Un nuovo Bonus di 4000€: per chi e perché?

Un bonus ricco di 4000 euro sta per arrivare nelle mani di alcuni studenti e delle loro famiglie.

Si parla di un valido e grande aiuto che arriva dall’Inps e che è destinato alle famiglie che a causa della crisi che si sta sperimentando, non riescono a far fronte a varie spese, ma nonostante questo non vogliono rinunciare all’istruzione dei loro figli.

Non vogliono rinunciare al diritto allo studio che è di tutti.

Si parla nello specifico di famiglie che hanno tante difficoltà e che non possono permettersi di concedersi spese extra.

Ma l’istruzione dei propri figli non può certo essere considerata come tale ed è proprio per questo che tali famiglie riceveranno un grande aiuto.

Se si pensa all’inflazione e a tutto quello che sta succedendo è naturale che alcuni di noi stiano avendo dei problemi economici non indifferenti.

Come detto, lo studio rappresenta un diritto e come tale va trattato. Grazie a questo bonus anche le famiglie meno fortunate potranno esercitare tale diritto permettendo ai propri figli di studiare e crescere a livello d’istruzione.

Come accedere a tale bonus: ecco i vari punteggi e tanto altro

Molti di voi ora si staranno chiedendo chi può accedere a tale bonus e quali criteri bisogna rispettare.

Pe tutti i dettagli basterà andare sul sito dell’Inps: è già noto che nello specifico si può accedere a ben 100 borse di studio dal valore di 4000 euro.

Parliamo di borse di studio rivolte, come detto, alle famiglie che hanno molte difficoltà economiche e un basso ISEE.

Sono le stesse famiglie che non hanno la possibilità di mandare a scuola i loro figli.

Queste borse di studio, nello specifico, sono per gli studenti di istituti tecnici superiori fuorisede.

Le prime informazioni a tal proposito ci dicono che la graduatoria di chi presenterà domanda sarà creata tenendo conto dei punteggi che dipendono appunto dall’indicatore ISEE della famiglia che ne fa richiesta.

Si otterranno 25 punti per un ISEE che arriva fino a 8000 euro e 20 punti con un ISEE che va dai 8000 euro ai 16.000 euro.

Si avranno 15 punti con un ISEE che vai dai 16000 euro ai 24.000 euro e 10 punti per un ISEE fino a 32.000 euro. 5 punti si avranno per un ISEE che va da 32.000 a 44.000 euro.

Per richiedere questo bonus bisogna aspettare il 25 Gennaio 2023 e inviare la domanda fino al 22 febbraio 2023.

Importante è ricordare che l’ISEE che deve essere presentato è quello che si riferisce all’anno 2023.

Un aiuto valido per queste famiglie: un supporto importante

Insomma si parla sicuramente di un bonus che sarà davvero importante per le famiglie in grande difficoltà economica e che hanno un reddito basso.

Famiglie che sognano per i loro figli un futuro e un’istruzione com’è giusto che sia.

Parliamo come detto nello specifico di famiglie con figli che studiano presso l’istituto tecnico superiore e che quindi potranno beneficiare di queste borse di studio.

A tal proposito va detto come si prenderanno in considerazione anche altri aspetti che potranno contribuire al posizionamento nella graduatoria dei vari richiedenti.

Vediamo infatti come alcuni richiedenti con disabilità presentino maggior vantaggi rispetto ad altri.

4000 euro d’altronde sono tanti e rappresentano sicuramente un aiuto per diverse famiglie che non riescono più nemmeno a pagare le varie bollette.

In questo modo anche i meno fortunati potranno studiare, senza discriminazione alcuna.