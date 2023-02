Bonus 4.000 euro senza ISEE, ma solo per chi ha questa età: in cosa consiste

4.000 euro di bonus per queste persone con determinati requisiti e senza ISEE: a chi è dedicato e come si richiede.

C’è un bonus da 4.000 euro che è dedicato ad una certa categoria, fascia nella quale si iniziano a realizare tutti i sogni nel cassetto. Non è tutto, questo è un bonus senza ISEE ma che richiedere comunque dei requisiti in particolare con una domanda da presentare rispettando tali richieste. Proviamo a fare chiarezza in merito?

Bonus 4.000 euro: in che cosa consiste

Nel 2023 è stato confermato questo bonus che raggiunge la quota di 4.000 euro, con importo che varia anche a seconda dei requisiti e si calcola in percentuale. La Legge di Bilancio del nuovo Governo meloni ha deciso di confermare questo bonus e di dare ai giovani la possibilità di avere una agevolazione, in vista dell’acquisto della prima casa.

L’incentivo ha all’interno del suo calderone una serie di agevolazioni da prendere in considerazione, con acquisti che devono essere stati fatti a partire dal 26 maggio 2021 con estensione sino al 31 dicembre 2023. Una proroga che è stata accolta in maniera positiva dai giovani, con una serie di bonus e opportunità che nessuno dovrebbe lasciarsi sfuggire.

Requisiti e dettagli del Bonus prima casa under 30

Nello specifico questo bonus si riferisce agli under 36, con agevolazioni che sono state studiate per i giovani che vogliono acquistare la prima casa. L’età non dovrà essere superiore ai 36 anni compiuti, con ISEE che non viene richiesto anche se per il 2023 si potrebbe richiedere un reddito non superiore ai 40.000 euro (a seconda delle circostanze).

Nel dettaglio si tratta dell’esenzione dall’imposta di registro, catastale e ipotecaria con riconoscimento del credito di imposta con tutte le agevolazioni per accendere un mutuo con la banca.

Questo è un bonus introdotto tramite il Decreto Sostegni Bis e poi portato avanti nel 2022 e confermato nel 2023. La dotazione in merito al momento è di 430 milioni di euro che faranno da fondo di garanzia per tutti i giovani che desiderano acquistare la prima casa.

Le agevolazioni di 4.000 euro azzerano determinate spese che riguardano le imposte, l’IVA e spese accessorie dando anche un aiuto per accedere ad un mutuo con una determinata banca.

L’Agenzia delle Entrate aggiorna man mano quelli che sono i requisiti e gli importi che riguardano questo bonus, ma in linea generale è dedicato a chi:

Non ha compiuto ancora 36 anni nell’anno del rogito

Non ci sono titolari di abitazione o uso di una casa nello stesso Comune dell’immobile che si intende acquistare

Non sono possessori di un immobile come prima casa

I soggetti risiedono nel Comune dove hanno intenzione di acquistare la prima casa o comunque questa verrà spostata entro 18 mesi a partire dall’acquisto.

È importante farsi consigliare da un esperto in materia, al fine di verificare se si possiedono tutti i requisiti richiesti o meno.