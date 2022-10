Bonus 370 euro tutti i mesi per queste famiglie italiane: come fare domanda

Un bonus da 370 euro per queste famiglie italiane per tutti i mesi. Vediamo insieme come ottenerlo e come fare domanda?

Ci sono nuovi bonus e nuovi aiuti da parte del Governo soprattutto per famiglie che hanno dei figli a carico e non possono supportare tutte le spese. Il caro vita sta arrivando a dei livelli senza precedenti, tanto che gli italiani hanno deciso di chiedere quanti più aiuti e bonus possibili per arginare questo disagio. C’è un nuovo bonus 370 euro che potrebbe essere un valido aiuto per queste famiglie in particolare: scopriamo insieme quali sono?

Famiglie italiane e crisi, tra bonus e aiuti

Le famiglie in Italia sono sull’orlo di una crisi perché è impossibile sostenere tutte le spese che si presentano, ogni mese. Da quando è iniziata la pandemia c’è stato il declino, poi confermato dal conflitto in essere tra Russia e Ucraina.

Gli italiani non riescono ad arrivare a fine mese, tra i soldi che devono tirare fuori per il carburante e per le bollette, sino ai beni di prima necessità e quelli accessori a cui comunque non si può rinunciare. A tutto questo si aggiungono anche i beni per i servizi di educazione e scuola.

Altroconsumo ha condotto una indagine in merito all’argomento, mettendo l’accento sulle strutture che soprattutto al Nord sono private e costose. Inoltre, la disponibilità dei pubblici è limitata e questo non consente ai genitori di poter lavorare perché devono occuparsi dei bambini.

Una indagine che ha sottolineato non solo il momento di crisi ma anche di mancanza di strumenti validi. Le amministrazioni comunali e il Governo si stanno adoperando al fine che si possano trovare dei finanziamenti necessari che possono sostenere le rette dei nidi privati e dare un aiuto concreto alle famiglie.

Sempre questo studio ha fatto emergere che su un campione di 350 nidi privati, l’importo al mese della retta supera i 600 euro per il tempo pieno e 480 euro per la mezza giornata.

Sono tutti costi che una famiglia non può permettersi di sostenere se con uno stipendio medio.

Bonus 370 euro al mese: a chi è dedicato?

Per tutti i motivi di cui sopra è nato il bonus 370 euro dedicato a famiglie particolari, così da poter dare finalmente un aiuto a chi ha dei figli. È bene evidenziare che non si tratta di un aiuto che arriva dal Governo, bensì dagli enti locali.

Per andare ancora di più nello specifico è il Comune di Camaiore ad aver accettato l’invito pubblico della Regione Toscana. Il progetto è finalizzato a sostenere le famiglie, ma soprattutto i bambini che devono usufruire dei vari servizi educativi.

I 370 euro al mese – per 10 mesi – possono essere richiesti dalle famiglie che hanno bambini con età dai 3 ai 36 mesi presentando l’ISEE a comune toscano. La soglia del documento non dovrà essere maggiore di 50.000 euro. Come accennato, si parla di 370 euro al mese erogati per 10 mesi che serviranno a coprire le spese legate all’infanzia e alla sua educazione.

Il Bonus viene erogato in base alla risorse che sono a disposizione del comune in quel determinato momento. Per presentare la domanda recarsi direttamente al Comune con un documento di identità del genitore che richiede l’aiuto.