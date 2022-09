Bonus 300 euro ISEE basso, che felicità per le famiglie italiane: la scadenza è vicinissima

Un bonus da 300 euro per tutte le famiglie che hanno un ISEE basso. Un’ottima opportunità da prendere al volo perché la scadenza è imminente e l’opportunità potrebbe non ripetersi.

In tempi di crisi come questo attuale, le famiglie si rivolgono al Governo per ottenere quanti più aiuti possibili. Per le famiglie con ISEE basso ci sono ottime opportunità, ma i tempi sono stressi e le domande devono essere fatte entro e non oltre la scadenza prevista. Il bonus 300 euro è stato studiato appositamente per le famiglie in difficoltà: che cosa fare per ottenerlo?

Governo italiano e aiuti, cosa possono fare le famiglie?

Crisi e inflazione sono le due parole maggiormente citate durante il telegiornale. Non si fa altro che parlare di crisi, società che non ha un futuro e ogni genere di effetto domino per l’economia del Paese. Per questo motivo, le famiglie con bambini a carico si trovano in una situazione allarmante.

La scuola sta per ricominciare e i libri sono aumentati in maniera insostenibile, così come i kit e i trasporti. La previsione per l’autunno è di una inflazione all’8% che potrebbe arrivare al 10%, tanto che gli economisti lanciano l’allarme con l’invito al Governo di pensare ad un assegno unico universale.

Per ora gli aiuti sono sottoforma di bonus erogati a persone diverse a seconda della necessità e dei requisiti.

Bonus 300 euro, chi lo richiede? Caratteristiche e requisiti

Ovviamente, gli esperti mettono anche il punto sul fatto che gli aiuti del Governo agli italiani sono veramente pochi. Negli altri paesi europei e non, ci sono sistemi di organizzazione e sussidi differenti che mandano avanti le famiglie in un modo completamente differente da quello che si conosce.

Lasciando un attimo da parte le polemiche e i pensieri che si dividono da Nord a Sud, c’è un bonus 300 euro che potrà essere richiesto da chi ha un ISEE basso entro e non oltre il 21 settembre 2022.

È stato studiato come aiuto per i figli ed è compatibile con l’assegno unico universale. Non è un dettaglio da sottovalutare, proprio perché da quando è arrivato questo tipo di assegno – i bonus sono diventati pochi e con importi bassi.

Approfittare di questa opportunità è doveroso, facendo anche riferimento al fatto che quando si parla di aiuti per i figli ci si riferisce alle Regioni. Facciamo chiarezza?

A mettere in campo questo bonus 300 euro è proprio una regione e fa fronte alla spesa ingente per l’acquisto dei libri scolastici. Per ottenerlo è necessario presentare un ISEE non superiore a 15.748,78€.

Per ora, viene messo a disposizione dalla Regione Toscana e segue a ruota l’Emilia Romagna che mette in campo 300 euro di bonus per risparmiare sui trasporti pubblici per gli studenti. In Lombardia si è pensato ad un bonus dote scuola che arriva sino a 2.000 euro.

Il consiglio è di controllare gli aiuti erogati dalla Regione, così che nulla possa sfuggire.