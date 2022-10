Bonus 200€ per le pensioni, come richiederlo subito sul conto: devi fare questo

Il bonus 200 euro per le pensioni è pronto per essere richiesto. Ma come fare? Ecco come e dove fare domanda.

Il tanto discusso bonus da 200 euro è tornato alla ribalta e interessa anche i pensionati, che in primo tempo non sono riusciti a richiederlo. Il Decreto Aiuti del Governo Draghi aveva cercato di includere tutti quanti ma non è stato possibile, per questo motivo con la calcolatrice alla mano si è pensato di proporlo nuovamente.

Ora questo aiuto da 200 euro interessa tutte le categorie una volta escluse, inviando direttamente la domanda. Gli utenti però non sono del tutto convinti infatti alcuni non capiscono se possono richiederlo o meno e che cosa sia quello da 150 euro proposto sempre dall’ex Governo Draghi. Proviamo a fare chiarezza?

Bonus 200 euro per i pensionati, chi può richiederlo?

Il bonus 200 euro è stato oggetto di critiche, domande, perplessità da parte di tutti gli utenti e in particolare dai pensionati. Alcuni quesiti non hanno trovato risposta, mentre altri sono stati finalmente resi chiari per inviare la domanda e richiedere l’aiuto da 200 euro.

Oltre a questo, inoltre, arriverà anche quello da 150 euro dal mese di novembre seppur non ancora ufficiale in Gazzetta. Per i pensionati non ci sono vincoli di per ottenere questo bonus, con erogazione a tutti i cittadini che rientrano in un certo reddito.

Per il bonus 200 euro si parla di una soglia che non deve superare i 35.000 euro, mentre per quello da 150 euro la somma non dovrà andare oltre i 20.000 euro. Ovviamente, il bonus potrà essere richiesto dai pensionati che non ne hanno beneficiato in precedenza senza distinzioni per chi percepisce l’APE sociale.

Vincoli e decorrenza: come fare domanda

Per fare chiarezza, i pensionati hanno il via libera per questo bonus a patto che non superino i limiti del reddito sopra citato. Bisogna anche dire che non è stato necessario fare una domanda perché è stato erogato in automatico dall’INPS che ha controllato le soglie e il reddito di ogni pensionato.

La domanda non dovrà essere fatta neanche a novembre, quando il bonus da 150 euro sarà a disposizione degli utenti.

I pensionati che potranno richiedere l’aiuto, sono quelli che lo sono diventati dopo il 1° luglio 2022 o comunque dal 30 settembre 2022 per quello che entrerà in vigore da novembre 2022. Coloro che andranno in pensione dopo queste date saranno esclusi dai bonus, per poi sicuramente accedere a quelli successivi messi in campo dal Governo Meloni.

Insomma, l’aiuto da 200 euro è finalmente a disposizione di chi ancora non ne ha beneficiato ma i pensionati dovranno fare molta attenzione a tutti i requisiti in essere. Si ricorda che l’INPS agirà in automatico e non sarà necessario fare domanda, anche se per sicurezza si potranno richiedere delucidazioni al proprio consulente.