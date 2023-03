Bonus 2000 euro, ma solo per chi ha questi anni: chi può presentare domanda

C’è un nuovo bonus 2000 euro dedicato solo ad una particolare categoria di persone: solo loro possono presentare la domanda.

Un nuovo bonus 2000 euro che è stato studiato appositamente per una categorie di persone in particolare. In questo caso il Governo Meloni ha voluto concentrarsi su un aiuto e un incentivo che potesse dare inizio a qualcosa di unico per il futuro di alcune persone. Come sempre, gli aiuti non sono per tutti e bisogna rispettare una serie di importanti requisiti. Facciamo chiarezza per capire chi possa richiedere l’aiuto e come fare la domanda?

A chi è dedicato il bonus 2000 euro

Questo è un bonus già esistente, anche se alcune parti sono state riviste e messe a punto per questo motivo si può considerare “nuovo”. La misura è stata confermata anche per l’anno corrente e si tratta di un incentivo per gli under 31.

Il bonus è rivolto a coloro che hanno il desiderio di affittare una casa o una stanza, da soli o in coppia, con un contratto di 4 anni regolare. L’Agenzia delle Entrate ha messo il punto su quelli che i requisiti fondamentali per poter accedere all’incentivo.

I giovani che possono richiedere il bonus hanno un’età che va dai 20 anni sino ai 31 anni, con un reddito che non dovrà essere oltre i 15.493,71 euro. La locazione richiesta potrà essere per una sola stanza singola oppure per una casa intera.

Il contratto dovrà essere regolare per 4 anni come minimo, con l’intenzione da parte del richiedente di cambiare anche la residenza. Si parla di una detrazione con importo di 991,80 lordo con un massimo di 2.000 euro per i primi quattro anni di contratto.

I giovani potranno quindi fare domanda dai 20 anni ed entro i 30 anni, seppur poi goduto nei 31 anni. Il reddito non dovrà superare la cifra sopra riportata nella sua interezza.

Caratteristiche dell’incentivo e come fare domanda

Come accennato, si può trattare di una stanza oppure un intero immobile, che sia in coppia oppure da singolo. È importante che si cambi la residenza e che ci sia il contratto regolare di 4 anni minimo. Il canone non sarà mai superiore ai 2.000 euro con detrazione di euro 991,60 al lordo.

L’Agenzia delle Entrate mette l’accento su questa interessante normativa, tanto che nel 2023 le domande hanno ricevuto tutte una risposta. I giovani avevano infatti moltissimi dubbi su questo incentivo e sulla sua valenza.

Questo incentivo per gli under 31 è stato voluto per incentivare i giovani ad andare via di casa. Per trovare la loro prospettiva di vita e potersi occupare di una casa propria senza timore di tutte le spese.

Per questo motivo i soggetti che hanno i requisiti possono inoltrare la domanda per ricevere il bonus, come credito di imposta. È bene evidenziare che l’Agenzia delle Entrate in questo caso non eroga alcun denaro e non ci sono sconti per il costo dell’affitto. Il bonus viene erogato come detrazione IRPEF, richiesto poi come sconto ma sulla dichiarazione dei redditi.