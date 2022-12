Bonus 200 euro, parte dal 7 dicembre: chi può averlo anche subito

Ecco cos’è il Bonus 200 euro, un’agevolazione che parte il 7 dicembre e che soltanto alcune persone potrebbero ricevere già da subito.

Arrivano nuovi benefici per tutti gli italiani. Non vi resta che continuare a leggere per scoprire in cosa consiste questo bonus richiestissimo che siamo sicuri che stia facendo gola praticamente a tutti gli italiani.

Cos’è il Bonus 200 euro

Il Bonus 200 euro è un’agevolazione pensata dal nostro Governo per far fronte al caro vita. Negli ultimi tempi, infatti, sono aumentati i prezzi di tutto, compresi quelli dei beni di prima necessità, delle bollette e del carburante delle auto.

Per questa ragione, i nostri Ministri hanno pensato di elargire dei benefici che possano contrastare questo trend in aumento. Uno di questi è appunto il bonus da 200 euro, che verrà ricevuto da tutte quelle persone che lo hanno richiesto e che sono risultate idonee.

Ma di chi stiamo parlando? Si tratta di tutti quei cittadini italiani, lavoratori, che hanno lavorato almeno 50 giorni nel 2021. Purtroppo, però, il bonus non verrà erogato a tutti i lavoratori che possiedono questi requisiti, indistintamente.

Tra i soggetti in questione, infatti, sono compresi i lavoratori del settore del turismo, i lavoratori agricoli, coloro che lavorano nei servizi e infine i lavoratori precari del settore dell’istruzione.

Tutti i beneficiari avrebbero dovuto ricevere il bonus già lo scorso novembre. Purtroppo, però, i soldi non sono arrivati a tutti. Così l’INPS ha deciso di ricontrollare le domande e di cominciare a spedire di nuovo i soldi a tutti gli idonei già dal 7 di dicembre del 2022.

Ma come si fa a riceverlo proprio questo mercoledì? Quali sono i criteri stabiliti dall’INPS? Non vi resta che proseguire con la lettura dell’articolo per scoprirlo.

Come riceverlo già il 7 di dicembre

Non tutti lo sanno, ma ci sono alcuni cittadini italiani che potranno beneficiare di questo bonus già da subito, il giorno di mercoledì, 7 di dicembre del 2022. Non è stato rivelato dall’INPS con quale criterio eroga nell’ordine il bonus in questione.

C’è chi pensa che si tratti di un ordine di richiesta e chi invece di un ordine alfabetico. In ogni caso, alcuni italiani lo riceveranno già il giorno in cui comincerà l’erogazione.

Tutto quello che possiamo consigliarvi di fare è controllare se già è avvenuta l’erogazione. Per farlo, non dovete fare altro che entrare sul sito web ufficiale dell’INPS.

Quindi dovete recarvi sulla parte dedicata agli utenti “My INPS” e accedere con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. Allora andare su Prestazioni e Servizi, su Servizi e poi su Prestazioni non pensionistiche.

Nel caso in cui l’INPS vi avesse selezionati tra i primi cittadini idonei alla ricezione del beneficio in questione, troverete già l’addebito di 200 euro effettuato sul vostro conto.

E voi sapevate che il bonus in questione venisse erogato già a partire dal 7 di dicembre del 2022 e che alcuni soggetti lo ricevessero prima e altri dopo? Fatecelo sapere e soprattutto diteci se siete stati scelti dai sistemi dell’INPS per ottenere questo bonus già mercoledì.