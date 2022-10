Bonus 200 euro dall’INPS, finalmente ritorna: a chi spetta e come fare richiesta

Ecco in cosa consiste il Bonus 200 euro dall’INPS, quali sono i requisiti per ottenerlo e soprattutto quando arriverà sul nostro conto.

Buone notizie per gli italiani. Purtroppo non per tutti, ma soltanto per quelli in possesso di alcuni requisiti specifici.

Queste categorie, infatti, potranno finalmente beneficiare del Bonus 200 euro, un’agevolazione che aiuterà molti italiani ad arrivare a fine mese e a far fronte alle spese che è difficile sostenere.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire se siete idonei alla ricezione del Bonus 200 euro dall’INPS, come fare per inoltrare la richiesta e soprattutto quando questi soldi verranno erogati.

Il nuovo Bonus 200 euro, un regalo dell’INPS

Lo scorso 11 ottobre 2022, l’INPS ha rilasciato un comunicato nel qualche ha annunciato ai cittadini italiani l’arrivo di un nuovo beneficio.

Si tratta del Bonus 200 euro, che spetta ad alcune categorie specifiche di italiani, in possesso di determinati requisiti.

La Circolare è la n. 111/2022 dell’INPS. Il bonus è un altro beneficio facente parte del Decreto Aiuti (artt. 31 e 32 del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022).

Si tratta di un’agevolazione pensata per tutti quei lavoratori, che sono stati dipendenti nel corso del mese di luglio del 2022.

E’ importante che questi soggetti non abbiano avuto l’esonero (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 121), in quanto occupati con i versamenti di contribuzione figurativa integrale dell’ente.

Ma come fare richiesta di questo importantissimo beneficio e soprattutto quando avremo modo di vedere questi soldi preziosi addebitati sul nostro conto? Ecco che di seguito vi sveliamo tutto.

Come fare richiesta del beneficio

Il Bonus 200 euro è pensato per tutti i lavoratori dipendenti che hanno lavorato a luglio 2022 e anche per coloro che erano risultati esclusi dal primo Decreto Aiuti.

Tra le categorie inserite in questo nuovo beneficio, compaiono i lavoratori in congedo e anche quelli in cassa integrazione.

Ma scopriamo nel dettaglio quali sono le categorie alle quali spetta il versamento:

ai lavoratori dipendenti che stanno lavorando nel mese di ottobre 2022;

a coloro che hanno lavorato nel mese di luglio 2022;

ai lavoratori che sono stati coperti dai contributi figurativi dall’INPS fino al 18 di maggio del 2022;

ai lavoratori che non hanno ricevuto già 200 euro per le ragioni previste dal DL 17 maggio 2022.

Ma cosa bisognerà fare per ottenerli? I lavoratori dipendenti non dovranno seguire nessuna procedura specifica con l’INPS. L’agevolazione, infatti, arriverà in maniera del tutto automatica sulla busta paga.

L’unica cosa che dovranno fare i lavoratori sarà inoltrare una dichiarazione al proprio capo, compilata in ogni sua parte con i propri dati.

I dipendenti dovranno inoltre autocertificare di non aver già beneficiato del Bonus 200 euro, di aver usufruito della contribuzione figurativa tra il primo di gennaio del 2022 e il 18 di maggio del 2022.

I 200 euro in questione dovranno arrivare in busta paga a tutti i lavoratori idonei che ne hanno fatto richiesta il prossimo mese di ottobre del 2022.

E voi siete idonei al Bonus 200 euro? Avrete modo di beneficiare di questo nuovo aiuto dello Stato oppure no? Possedete tutti requisiti richiesti? Fatecelo sapere!