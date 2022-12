Bonus 200-300 euro in arrivo nel 2023: ecco quando e a chi verrà accreditato

Verrà erogato a partire dal 30 dicembre un nuovo bonus destinato ad una particolare categoria di lavoratori. Vediamo di chi si tratta.

La domanda per ottenere il bonus in questione avrebbe dovuto essere erogata entro il 30 novembre.

Un nuovo bonus in arrivo

Il bonus in questione, in arrivo per chi ne ha fatto domanda entro il mese di novembre, potrebbe essere leggermente più sostanzioso del precedente ovvero pari a 350 euro invece di 200.

Mentre il bonus di 200 euro si riferisce soltanto ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, in questo caso, invece, verrà percepito da esercenti ed attività commerciali. I primi hanno potuto fare richiesta e dichiarare di non aver percepito per il 2021 redditi non superiori a 35 mila euro; per il 2022, invece, redditi non superiori a 20000 eruo.

Il bonus in questione è stato inserito in un protocollo straordinario ed è inserito in un accordo tra sindacati e associazioni delle cooperative. L’obbiettivo è quello di fornire un piccolo aiuto contro i rincari sotto tutti i fronti.

Chi lo riceverà

I beneficiari del bonus di 350 euro una tantum sono appartenenti alle seguenti categorie:

lavoratori iscritti a gestioni speciali INPS (es. coltivatori diretti) sin da quando è entrato in vigore il Decreto Aiuti ovvero il 18 maggio 2022;

i possessori di partita Iva a gestione separata sin dalla data di cui sopra;

i lavoratori autonomi che non beneficiano di pensione diretta;

gli autonomi che non percepiscono le prestazioni presenti nell’articolo 31 e 31 del decreto legge 50-2022.

Gli autonomi, dunque, potranno ottenere il bonus pari a 200 euro se nel 2021, non hanno cumulato redditi per un totale di 35000 euro. Un’altra clausola è che avrebbero dovuto versare almeno un contributo entro il 2020.

Il bonus di 200 euro potrebbe aumentare di 150 euro, raggiungendo 350 euro, se non hanno superato i 20000 euro di reddito.

Per poter verificare lo status del bonus, sarà necessario essere in possesso di un’identità digitale ed accedere alla sezione My Inps si può verificare lo status della domanda. Se vicino c’è la dicitura in Erogazione, allora si otterranno i soldi a partire dal 30 dicembre. Non è escluso che a qualcuno la domanda risulti respinta. Se non si è in grado di capire il perché, si può prendere un appuntamento con la propria sede INPS.

Per verificare, invece, se il pagamento è avvenuto o meno, bisognerà entrare nell’area dedicata al Fascicolo Previdenziale. Nel menù a sinistra c’è la voce dedicata alle prestazioni.

I lavoratori interessati da questa misura, si stima, siano circa 2 milioni. I dipendenti inquadrati nel quarto livello, per ottenere i 150 euro, dovranno attendere il mese di marzo. I 200 euro, invece, li vedranno sin da gennaio. Tra le altre novità, un aumento pari a circa 30 euro in busta paga, a partire dal mese di aprile, in attesa del rinnovo dei contratti collettivi della filiera.