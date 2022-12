Bonifico, occhio all’errore: scattano €1000 di multa in questo caso

Fare un bonifico è un’operazione veramente delicata, infatti, dobbiamo fare attenzione ad ogni minimo dettaglio. Lo sapete basta fare questo tipo di errore e scattano 1000 euro di multa? Una cifra veramente salata: ecco l’errore da non fare mai.

Quando si effettua un bonifico, bisogna fare molta attenzione a digitare i propri dati e anche quello del beneficiario. Si tratta di una delle operazioni più comuni. Ma è facilissimo sbagliare, infatti, è necessario essere concentrati per non commettere mai questo errore: tutti i dettagli.

Bonifico, l’errore da non commettere

Cos’è il bonifico? E’ il trasferimento di denaro dal proprio conto a un altro. Per completarlo è necessario essere impossesso dei dati personali del beneficiario, l’IBAN, il codice che rileva l’identificazione del conto, della banca e del Paese. Infine, la causale, ovvero il motivo del bonifico.

Purtroppo, accade molto spesso di accorgerci troppo tardi di aver commesso degli sbagli. Ad esempio, può capitare di digitare il codice dell’IBAN errato e di inviare dei soldi alla persona sbagliata. Questo si tratta di un errore molto grave, ma c’è una soluzione per recuperare i soldi.

Partiamo dal fatto che l’ordinante è chi manda i soldi e chi riceve è il beneficiario. In questo caso, è necessario effettuare dei passaggi bancari di “richiamo” per recuperare il denaro dal beneficiario sbagliato. Ma l’errore più grave che si può commettere è da parte di chi riceve i soldi. Perché se non si impegna a restituirli può andare incontro ad una multa veramente salata.

Bonifico, rischi una multa di 1000 euro

Secondo la legge, chi ha effettuato un bonifico con il beneficiario sbagliato, ha il diritto di ricevere indietro il suo denaro. Ma se non vengono restituiti, l’ordinante può affidarsi al Tribunale, dato che è un reato a tutti gli effetti. Per l’articolo 646 del codice penale, si tratta di appropriazione indebita.

Proprio per questo, se la restituzione non avviene, si rischia di pagare una multa veramente molto salata, ben 1.032 euro. E’ consigliabile controllare sempre i vostri dati e soprattutto quelli del beneficiario prima di effettuare qualsiasi bonifico, per evitare queste procedure.

Ma se sbagliate, inviate i soldi alla persona errata e ve ne accorgete nell’arco di poche ore, è possibile eseguire un procedimento bancario che vi aiuterà a recuperare i vostri soldi. Dovrete solamente interpellare la vostra bianca e chiedere di annullare immediatamente il bonifico.

Questa procedura, avverrà solamente se l’ordine di trasferimento non sia stato preso in carico. Altrimenti, non ci sarà nulla da fare e dovrete ricorrere alle autorità più competenti che vi sapranno aiutare attraverso dei mezzi legali, proprio come vi abbiamo spiegato precedentemente.

Ricordate sempre di controllare ogni volta i dati del beneficiario prima di procedere con il bonifico e assicuratevi di eseguirlo con calma e attenzione, in modo da evitare di commettere errori.