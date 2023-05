Bonifico alla moglie, quanti soldi si possono mandare sul conto ogni mese: il limite

Sapevi che il bonifico alla moglie è limitato? Non si può mandare più di una cifra limite al mese. Scopriamo a quanto ammonta.

Se il coniuge dovesse fare un bonifico alla moglie, per trasferirle una determinata somma di denaro, potrebbe essere perché hanno scelto la separazione dei beni.

Bonifico alla moglie: quanto si può inviare?

Quando due persone si sposano possono decidere di unirsi civilmente oppure con rito religioso. Qualunque sia il tipo di nozze prescelte, sarà necessaria anche una presa di posizione riguardo il regime patrimoniale ovvero quello che riguarda la messa in comune dei beni o la loro separazione. I due sposi, insomma, dovranno prendere una decisione su quale proporzione dare al possesso di ogni singolo bene che verrà acquistato.

Indipendentemente dal regime scelto, esso avrà un impatto significativo nel caso in cui si verifichi una separazione o un divorzio. Naturalmente, coinvolte saranno anche le risorse finanziarie, compresa una somma di denaro condivisa – come spesso accade – tramite un conto corrente congiunto. Tuttavia, fino a quando i coniugi rimangono uniti, la scelta migliore è mantenere un unico conto corrente al fine di evitare il duplice onere di gestire due conti separati e le relative spese.

Il limite che si può versare

A questo punto, rispondiamo alla domanda che potrebbe esserti balenata in testa sin dalle prime righe di questo articolo: Qual è l’importo mensile massimo che posso trasferire tramite bonifico sul conto di mia moglie?

È importante notare che l’esistenza di un conto corrente congiunto non esclude la possibilità che una coppia possieda anche conti separati, i quali possono offrire vantaggi specifici. Tuttavia, quando la coppia è separata o divorziata e un coniuge è tenuto a effettuare bonifici all’altro per mantenimento o assegno di divorzio, al fine di sostenere il coniuge svantaggiato dal punto di vista economico e potenzialmente i figli, l’uso di conti separati diventa rilevante.

Inoltre, l’esigenza di effettuare trasferimenti di denaro alla moglie da parte del marito può sorgere anche non necessariamente nel caso di separazioni o divorzi, ad esempio attraverso donazioni, come quelle che i genitori possono fare a favore dei propri figli. Tuttavia, è importante notare che quando si parla di donazioni, è necessario specificare esplicitamente lo scopo del trasferimento di denaro nella causale del bonifico.

Questo è un aspetto importante da considerare, almeno per evitare inizialmente controlli da parte della propria istituzione finanziaria e le possibili complicazioni che potrebbero derivarne. Naturalmente, l’importo del trasferimento fa la differenza. Ad esempio, una donazione tra coniugi senza il pagamento di tasse non può superare un milione di euro; altrimenti è necessario pagare una tassa del 4% sulla dichiarazione dei redditi e redigere un atto notarile regolarmente registrato. In ogni caso, se il bonifico è mensile, l’importo massimo non può superare i 50.000 euro.