Bomba di neve in arrivo, previsioni Meteo: quali sono le regioni a rischio

Tempo incerto con una bomba di neve che è in arrivo in molte regioni italiane. Scopriamo insieme cosa sta per accadere nelle prossime ore.

L’Italia sta per essere interessata dal maltempo e da una bomba di neve che sta per abbracciare moltissime regioni. Nei prossimi giorni infatti non solo le temperature caleranno drasticamente, ma venti forti porteranno i fiocchi bianchi prima del tempo.Una situazione già anticipata dal primo freddo e dal maltempo di questi giorni che ha abbracciato tutta l’Italia.

Siamo pronti a fronteggiare il brutto tempo? Vediamo insieme dove sono previste le nevicate e come sarà il tempo nei prossimi giorni.

Maltempo in arrivo: freddo, vento e pioggia

Dopo una estate torrida ecco che arriva il maltempo e il freddo gelido tipico di questi mesi. L’Italia ha dovuto affrontare un week end di maltempo soprattutto nelle Regioni del Centro e del Sud con piogge e temporali che andranno avanti anche per la prossima settimana.

La preoccupazione degli esperti si basa su quella che sarà la prossima ondata di maltempo molto violenta. Sta per raggiungere l’Italia e arriverà proprio martedì 22 novembre. Inutile girarci intorno, l’autunno è entrato nel vivo e seppur con qualche pausa di caldo e in tremendo ritardo, sta recuperando i suoi giorni più freddi e piovosi. Non solo, infatti tutto il caldo accumulato durante l’estate costituirà un serio pericolo durante i mesi freddi.

Un effetto domino che andrà a determinare tutto quello che sta per accadere in Italia nei prossimi giorni. Da martedì 22 novembre non ci sarà più tregua soprattutto nelle zone meridionali e occidentali con venti forti e freddo.

Bomba di neve e maltempo su queste Regioni

In base a quello che anticipano gli esperti, nel Mar Tirreno si andranno a registrare delle raffiche di vento che arriveranno sino ai 200km/h con picchi durante la settimana sul dorsale appenninico meridionale.

Da non sottovalutare lo scirocco che sarà presente sulla zona Adriatica dove il flusso d’acqua crescerà inesorabilmente: sono attesi allagamenti e disagi in Veneto e Friuli Venezia Giulia/zone limitrofe. Gli esperti raccomandano di fare attenzione a possibili mareggiate che potrebbero interessare tutte le zone che vanno dal Tirreno sino all’Adriatico.

Con l’arrivo dell’aria fredda arriverà la prima neve di stagione. La bomba di neve si poserà sul versante meridionale delle Alpi a 1200 metri ma è possibile che arrivi anche più in basso. Gli accumuli saranno oltremodo abbondanti concentrandosi direttamente tra Lombardia, Veneto, Emilia e Trentino.

Secondo gli esperti nei prossimi giorni la neve potrebbe interessare anche le basse quote, dando il via alle prime vere nevicate. Una attenzione particolare agli spostamenti e alle allerte mareggiate. Se la neve dovesse arrivare a bassa quota interesserà – per ora – solo le Regioni del Nord mentre il Sud sarà investito da forte vento e pioggia.