Bologna-Torino, probabili formazioni e statistiche

La domenica di Serie A si aprirà con l’anticipo delle 12:30 con il Bologna che ospiterà il Torino, entrambe vengono da belle prestazioni e da vittorie fondamentali per la classifica.

Gli emiliani hanno superato il Monza e si sono portati a 13 punti in classifica, i granata invece hanno superato per 2-1 i campioni d’Italia del Milan e sono attualmente a 17 lunghezze.



L’arrivo di Thiago Motta e l’esonero di Mihajlovic sta dando i risultati sperati in casa Bologna con i rossoblu che hanno superato il Monza all‘U-Power Stadium con un convincente 2-1.

Gli emiliani hanno bisogno di punti per uscire definitivamente dalle zone basse della classifica e concentrarsi su un 2023 in cui dovranno puntare a piazzarsi sulla parte sinistra del tabellone.

Il Torino di Juric viene dalla strepitosa vittoria casalinga contro il Milan, i granata sognano ora di dare continuità a questa vittoria e di poter disputare un campionato con l’obiettivo di ritornare in Europa dopo tanti anni.

Il sogno per Juric si chiama Conference League, vincere oggi significherebbe mandare un altro grande messaggio alle rivali.

Bologna con il 4-2-3-1, torna titolare Arnautovic

Thiago Motta lancia il suo Bologna con il solito 4-2-3-1 affidandosi a Marko Arnautovic, l’austriaco ha recuperato dall’infortunio ed è pronto a riprendersi l’attacco dei rossoblu già da oggi.

Skorupski a difendere i pali rossoblu con Lucumi e Soumaoro coppia di difensori centrali, le corsie laterali saranno occupate da Cambiaso e Posch.

Dominguez sarà il regista con Medel a dare intensità al centrocampo, davanti in appoggio all’unica punta Arnautovic ci saranno Aebischer, Ferguson e Orsolini.

Torino con il 3-4-2-1, Pellegri confermato titolare

Juric dovrebbe confermare la stessa squadra che una settimana fa ha superato nettamente il Milan con Pietro Pellegri ancora una volta a guidare l’attacco granata.

Dopo un periodo difficile l’ex attaccante rossonero sembra finalmente aver raggiunto una buona condizione fisica ed è pronto a prendersi la titolarità dell’attacco di Juric.



Tra i pali ovviamente Milinkovic-Savic con Djidji, Schuurs e Buongiorno a formare la linea difensiva.

Lukic e Ricci saranno i due registi con Singo e Lazaro sulle corsie esterne.

Dietro a Pellegri agiranno Vlasic e Miranchuk, decisivi nella vittoria contro il Milan.

Ancora panchina per Ricardo Rodriguez, Buongiorno rimane in leggero vantaggio per completare il tridente difensivo.

Bologna-Torino, statistiche

Il Torino è imbattuto in 9 delle ultime 10 sfide in Serie A contro il Bologna unica vittoria degli emiliani è quella nel marzo del 2019 quando vinsero all’Olimpico di Torino per 2-3.

L’ultima sfida in Serie A tra le due squadre si è concluso con un pareggio e senza gol.

Bologna e Torino hanno pareggiato tutte le ultime 5 sfide di Serie A giocate al Dall’Ara, l’ultimo successo dei granata risale al 2016 quando gli ospiti vinsero con un gol di Belotti.

Da quando è arrivato Thiago Motta il Bologna è una delle tre squadre, insieme a Milan ed Inter, ad aver segnato almeno due gol in contropiede, l’ultimo è quello di Orsolini nella vittoria con il Monza.