L’area è stata transennata perché si rischia il cedimento di materiale dalla torre della Garisenda, il monumento citato anche da Dante nella Divina Commedia per la sua caratteristica di essere un po’ sbilenca.

Il Comune ha chiuso l’area al traffico per poter effettuare un sopralluogo in sicurezza.

La Torre Garisenda transennata e chiusa al traffico

La torre della Garisenda, il monumento simbolo della città di Bologna, è stata transennata. A deciderlo il comune, che ha scelto – in via precauzionale – di recintare l’area, chiudendola al traffico. I dati sulle oscillazioni della torre, che vengono effettuati dal 2018, sarebbero piuttosto preoccupanti, come riferito a La Repubblica dalla sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni.

Si teme un piccolo distacco di materiale. La sottosegretaria Borgonzoni non ha risparmiato alcune critiche all’amministrazione comunale di Bologna: “Di solito il percorso è inverso, sono i Comuni e gli enti locali a segnalare le criticità al Ministero, e non viceversa”.

Nel 1300 la torre venne accorciata di 10 metri perché – essendo stata sempre un po’ pendente – si temeva che crollasse.