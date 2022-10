By

Incastrati dalle telecamere di sorveglianza nel parco di San Giorgio al Piano di Bologna, due ragazzi dovranno pagare una salata multa.

L’accusa è quella di atti osceni in luogo pubblico, infatti la 16enne e il fidanzato di 20 anni stavano facendo sesso in un luogo frequentato da bambini e famiglie.

Denuncia atti osceni a Bologna

Due giovani sono stati denunciati perché hanno commesso atti osceni in luogo pubblico, precisamente hanno fatto sesso all’interno del parco di San Giorgio al Piano di Bologna.

Per questo dovranno pagare una salatissima multa di 10mila euro a testa e oltre alla sanzione è scattata per la coppia di fidanzati anche la denuncia di atti osceni in luogo pubblico.

Si sono spinti troppo oltre in un luogo che serve a ben altro e ad incastrarli sono state le telecamere di sicurezza della zona.

Il fatto è stato riportato dal Resto del Carlino e i protagonisti della vicenda sono due giovani marocchini che in pieno giorno, alle 13 circa di ieri, hanno cominciato con delle effusioni per poi passare a un rapporto sessuale completo.

Il tutto è stato ripreso dalle telecamere e la polizia locale ha constatato i fatti e ha proceduto al sanzionamento previsto dalla legge in questi casi.

Per colpa della loro passione scoppiata in un’area verde predisposta a tutt’altro, i ragazzi verseranno una multa totale di 20mila euro.

La legge prevede per questi reati una sanzione variabile, infatti può anche essere maggiore a quella imposta ai ragazzi di origine marocchina.

Atti osceni in luogo pubblico vengono puniti con una multa dai 5000 ai 30mila euro. La sanzione dei ragazzi in questione potrebbe tuttavia venire ridotta se il debito verrà saldato entro due mesi.

Le famiglie si sono rivolte a un avvocato per affrontare il procedimento amministrativo e sperare in un pagamento sanzionatorio minore, che sperano venga quantificato in 500 euro a testa.

La dinamica

I fidanzati si trovavano su una panchina del parco quando sono avvenuti i fatti, e i cittadini che si sono accorti di cosa stessero facendo hanno subito avvisato le forze dell’ordine.

Come se si trovassero nell’intimità di un luogo riparato, si sono scambiati tenerezze molto spinte fino ad arrivare all’atto sessuale, momento in cui i testimoni hanno deciso di avvisare la Polizia locale dell’Unione Reno – Galliera. La panchina dell’area verde scelta dai ragazzi era proprio sotto a una telecamera e così ogni tentativo di difendersi è stato inutile.

Le parole del comandante