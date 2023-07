Bollo auto, se circoli con questa targa non devi sborsare neanche un euro dal conto

Attenzione al bollo auto: non devi sborsare neanche 1 euro se circoli con questa targa. Ecco il dettaglio che non devi lasciarti sfuggire.

Se ti sei mai domandato se esiste una possibilità per evitare di pagare il bollo auto, la risposta è sì: devi avere un veicolo con questa targa. Ecco chi può circolare senza dover pagare questa tassa.

Tasse automobilistiche obbligatorie

Tra le tante tasse che si ritrovano dover pagare gli italiani c’è anche quella del bollo auto. Si tratta di un tributo di natura regionale che tutti i possessori di un veicolo iscritto al PRA, il Pubblico Registro Automobilistico, sono tenuti a versare.

A questa imposta si aggiungono anche altri esosi costi che dipendono dal possesso dell’automobile, dalla sua manutenzione e dall’assicurazione. Tutte spese queste che quasi rendono un lusso la possibilità di poter usufruire di un veicolo a quattro ruote.

Tornando al bollo auto, come tutti gli automobilisti anche tu certamente lo pagherai. Ti sei mai chiesto se esiste però una possibilità per evitare di pagarlo? La risposta è sì. Chi circola con questo veicolo che ha questa specifica targa, è esonerato dal pagamento del già menzionato tributo regionale. Scopri se anche per te esiste la possibilità di non pagare questa ulteriore tassa.

Bollo auto, se circoli con questa targa non lo paghi

Il bollo auto non è uguale per tutti. Il suo costo si calcola tenendo in considerazione i parametri di una tabella specifica che varia a seconda della potenza del veicolo. In ogni caso, si tratta di una ulteriore tassa rispetto alle tante che gli italiani già devono pagare e che grava sul portafoglio degli automobilisti.

Le leggi italiane, soprattutto quelle che riguardano la materia del codice stradale e del possesso dei veicoli, prevedono la libera circolazione sulle strade solo dietro il rispetto di determinati requisiti.

Puoi circolare per esempio con una macchina solo se hai la patente di guida, se la tua vettura è assicurata e se paghi il bollo auto. Questa imposta sul possesso del veicolo dipende dalla sottoscrizione dello stesso al Pubblico Registro Automobilistico. La cifra da corrispondere è annuale.

Se ti dicessimo però che c’è la possibilità di essere esonerati dal pagamento di questo tributo regionale, ci crederesti? Il mancato pagamento non comporta nessuna multa o ammenda pecuniaria a patto che tu abbia però un veicolo con una specifica targa.

Diciamo subito che ci sono alcune categorie di automobilisti che sono esonerati dal pagamento del bollo. Ovviamente le norme cambiano a seconda della regione di residenza. Ogni città, comune e provincia prevede delle specifiche clausole.

In generale però, per le auto di nuova generazione e dunque per le vetture elettriche, non si prevede il pagamento del bollo per i primi 5 anni dopo l’acquisto. In alcune regioni italiane è prevista addirittura un’esenzione esclusiva e a vita dal pagamento del bollo auto se si decide di effettuare il passaggio da un’automobile a Diesel a una elettrica a emissioni zero.

Un’altra categoria di contribuenti può essere esonerata dal pagamento del bollo auto: parliamo di quegli automobilisti che guidano un veicolo immatricolato all’estero e che presenta dunque una targa particolare. Attenzione però stiamo parlando di veicoli esteri prestati dietro autorizzazione ad un cittadino italiano.

In questa ipotesi, l’autovettura potrà circolare sul territorio italiano per un tempo massimo di 30 giorni poi si dovrà procedere con la sua iscrizione al Registro dei veicoli esteri, REVE.

Tu eri a conoscenza di queste eccezioni? Se anche tu guidi una macchina immatricolata all’estero sappi che hai diritto all’esenzione dal bollo auto. Stesso discorso se hai acquistato un veicolo elettrico: per i primi cinque anni o per sempre – dipende dalla tua regione di residenza – potresti dover non pagare il bollo. Informati. In tutti gli altri casi esclusi da queste fattispecie, come tutti, sarai tenuto al pagamento di questo tributo regionale.