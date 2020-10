Sono 24.991 i casi che si aggiungono al bollettino Covid-19 nelle ultime 24 ore nel nostro Paese: il dato più alto dall’inizio della pandemia di Coronavirus in Italia. I tamponi processati oggi sono stati 198.952. Con i 205 decessi registrati oggi, il numero delle vittime totali sale a 37.905.

La Regione con il maggior numero di nuovi contagi è sempre la Lombardia (7.558 su 41.260 tamponi). Aumentano anche i pazienti in terapia intensiva: +125 sul territorio nazionale per un totale di 1.536, mentre i ricoveri salgono di 1.026 per un totale di 14.981.

Bollettino Covid-19: preoccupano le terapie intensive

Proprio delle terapie intensive ha parlato il presidente Società italiana Sistema 118 Mario Balzanelli, che boccia la possibilità di un nuovo lock down (contrariamente a quanto sostenuto da Walter Ricciardi), ma avverte: “Il vero dato da monitorare è il riempimento delle terapie intensive, che raddoppia di settimane in settimane“. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante il Question time alla Camera, continua comunque a sostenere: “Dobbiamo scongiurare un lock down generalizzato che danneggerebbe il Paese”.

Più positivi che guariti da Covid-19

Secondo i dati del ministero della Salute, il numero degli attualmente positivi supera la cifra totale dei guariti da Covid-19. Tenendo conto dei ricoverati con sintomi, delle terapie intensive e i malati in isolamento domiciliare, sono 276.457 i positivi, a fronte di 275.404 guariti dall’inizio della pandemia.

La crescita dei contagi è vertiginosa

La curva dei contagi preoccupa il personale sanitario ogni giorno di più, l’aumento dei casi infatti è repentino. Poco più di due mesi fa, il 25 agosto, i positivi sono stati 19.714 con 206.015 guariti; una settimana fa (20 ottobre) i casi conclamati sono erano 142.739 a fronte di 255.005 guariti.

Stabile il rapporto tra positivi e tamponi

I tamponi continuano ad aumentare, superando quasi ogni giorno il numero di quelli effettuati nelle 24 ore precedenti: oggi sono 198.952, oltre 24 mila in più di ieri. Resta però stabile, e questo preoccupa gli esperti, il rapporto tra test effettuati e nuovi positivi a Covid-19 al 12,5%.

Bollettino Covid-19 regione per regione

La Lombardia detiene il triste primato di zona più colpita: oggi 7.558 nuovi casi, il dato più alto di sempre. Nella Regione governata da Attilio Fontana l’incidenza dei casi (calcolata sul rapporto tamponi-positivi) è al 18,3% (con 41.260 tamponi in 24 ore).

Segue il Piemonte con oltre 2.800 unità, la Campania con 2.427 e poi il Veneto con 2.123. Il Lazio ne registra poco meno, 1.963.

La Regione con il minore incremento è il Molise con 19 casi.