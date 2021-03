Bollettino Covid, 15 marzo: 15.267 nuovi casi e 354 morti

Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, sono 15.267 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 15 marzo, in Italia, a fronte di 179 mila tamponi effettuati, quindi circa 94 mila in meno rispetto a ieri. Cresce il numero delle vittime che oggi si attesta a 354, in aumento rispetto a ieri, quando erano 264.

Aumenta il tasso di positività

Il tasso di positività sale oggi all’8,5%, in netto aumento rispetto a ieri, quando si attestava al 7,8%. Si tratta del dato più alto dal 15 gennaio, quando, per la prima volta, il tasso di positività ha superato l’8%.

Cresce la pressione sugli ospedali

Continua ad aumentare la pressione sulle strutture ospedaliere. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono oggi, 15 marzo, +820, per un totale complessivo di 25.338 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono +75, per un totale di 3.157 malati gravi.

Leggi anche Vietata in via precauzionale la somministrazione del vaccino AstraZeneca in tutta Italia

I vaccinati sono oltre 6,7 milioni

Le dosi di vaccino somministrate ad oggi, 15 marzo, sono oltre 6,7 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 2 milioni. Intanto l’Aifa vieta la somministrazione del vaccino AstraZeneca in Italia in via del tutto precauzionale e temporanea.

La situazione Regione per Regione

La Lombardia è al primo posto per numero di contagi, seguita da Veneto, Campania ed Emilia Romagna. Chiudono la classifica Molise e Valle d’Aosta, le uniche due Regioni con una crescita a due numeri.

Lombardia: +2.185 casi

Veneto: +841 casi

Campania: +1.823 casi

Emilia-Romagna: +2.822 casi

Piemonte: +1.742 casi

Lazio: +1.536 casi

Toscana: +1.106 casi

Puglia: +715 casi

Sicilia: +523 casi

Friuli-Venezia Giulia: +398 casi

Liguria: +242 casi

Marche: +415 casi

Abruzzo: +329 casi

P. A. Bolzano: +13 casi

Umbria: +66 casi

Sardegna: +74 casi

Calabria: +213 casi

P. A. Trento: +104 casi

Basilicata: +67 casi

Molise: +17 casi

Valle d’Aosta: +36 casi