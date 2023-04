Bolletta della luce subito azzerata con la tattica del magnete usata dai più furbi

Bolletta della luce: subito azzerata grazie alla tattica del magnete che sembra essere usata dai più furbi. Tutto quello che c’è da sapere a tal proposito.

Un trucco ritenuto del tutto illegale quello adoperato da alcuni furbetti che non pagano la bolletta della luce. Esattamente si tratta di una modalità che sta riscuotendo molto successo tra i disonesti. Questo trucco si basa fondamentalmente sull’utilizzo di un magnete, che permette così di beneficiare del fatto di non dover pagare la bolletta. Tutto questo ovviamente va contro la legge.

Bolletta della luce subito azzerata:la forte crisi a livello finanziario

Ultimamente il tema che sembra essere dibattuto maggiormente è quello del caro vita. Come mai? Per le conseguenze che ha sicuramente avuto a diversi livelli e su diverse persone.

La questione correlata al caro vita ha conseguentemente portato, per esempio, molte famiglie italiane a ritrovarsi in serie condizioni di difficoltà economiche. Queste ultime hanno riportato dunque delle difficoltà pure in ambito dei pagamenti delle bollette, inclusa quella della luce.

Difatti tanti italiani ormai non hanno più le possibilità di riuscire ad arrivare tranquillamente a fine mese, per via dei continui aumenti in ogni tipo di settore commerciale e non.

I nuclei familiari si sono ritrovati ad andare al supermercato e non sapere più cosa comprare, a causa dei rincari spropositati che permettono di poter comprare solo pochi prodotti. Un problema che riguarda anche quelli che sono ritenuti come beni di prima necessità, visto che ora come ora molte persone non riescono più a comprare neanche quelli.

Un periodo molto difficile che è cominciato con l’inizio della pandemia e ora sta proseguendo per via della guerra in Ucraina.

Una situazione che sta letteralmente esasperando molteplici italiani, i quali a loro volta provano sempre a trovare dei modi utili per ottenere un buon risparmio.

Le condizioni di tante famiglie sono talmente gravi da non riuscire a trarre giovamento neanche dal sostegno del reddito riguardante il bonus delle bollette.

Questo in quanto pure i prezzi correlati ai carburanti sono saliti alle stelle. Per non parlare delle conseguenze dovute dall’inflazione e dalle tariffe del telefono che aumentano in base all’incremento dell’inflazione.

Ne consegue quanto tutto questo abbia influito in una maniera del tutto negativa sul potere d’acquisto delle famiglie in Italia.

In più gli esperti del settore non prevedono nulla di incoraggiante pure per i prossimi tempi. Difatti basandosi sulle loro dichiarazioni, questo periodo di forte crisi economica non terminerà prima del prossimo anno.

Bolletta della luce subito azzerata: l’espediente adoperato illegalmente da individui del tutto scaltri

Ritornando al tema delle bollette e ai loro notevoli aumenti, attualmente ci sono molte famiglie che hanno deciso di servirsi di un trucco non legale, per riuscire a usufruire di un vantaggio economico.

C’è da dire che altri italiani si servono anche loro di vari metodi per risparmiare, ma in quel caso sono leciti. Mentre altri preferiscono indirizzare la propria attenzione verso espedienti illegali di grande utilità, per quanto concerne un buon risparmio sulle bollette.

Uno dei metodi che usano e che risultano completamente vietati, è sicuramente quello basato sull’uso del magnete.

Si tratta di un metodo che non è nuovo, perché si adoperava già in passato quando erano ancora presenti i vecchi modelli di contatori.

Si fa riferimento a quei contatori muniti con la rotellina che girava. A quei tempi era indubbiamente molto difficile riuscire a scoprire coloro che si servivano di questo mezzo illegale.

Adesso i contatori si controllano a distanza, ma nonostante ciò il trucchetto del magnete è tornato nuovamente alla ribalta.

Però c’è pure da dire che, probabilmente, tanti di quelli che usavano tale trucco in passato non hanno mai smesso di adoperarlo.

Come funziona tale stratagemma

Si tratta fondamentalmente di un espediente molto facile da mettere in pratica. Infatti non si deve fare altro che posizionare una calamita molto potente sul contatore. Il compito di questa calamita è quello di agire sul trasformatore posto nel contatore.

In questo modo la fornitura continuerà come al solito, ma in compenso non avverrà la lettura del consumo effettivo.

In ogni caso si tratta di un metodo che non solo è vietato, ma che si può anche scovare con estrema facilità.

Questo in quanto i contatori moderni dispongono di sensori che segnalano prontamente eventuali funzionamenti errati.

Quindi i cittadini che si servono di questi trucchi per usufruire di una forma di risparmio sulla bolletta della luce devono stare molto attenti, perché se scoperti rischiano delle multe amministrative e perfino di andare in prigione.

Un esempio prova

Un esempio reale di quello che potrebbe accadere in questi casi, si è verificato nella città di Napoli.

Qui infatti i carabinieri locali si sono accorti di una manipolazione di questa tipologia, effettuata esattamente all’interno di un esercizio commerciale, ovvero di una pescheria.

Il titolare di quest’ultima è stato scoperto e ora si trova agli arresti domiciliari. In più dovrà pagare 6.000 euro come rimborso, oltre a una sanzione molto alta.

A questo punto ci si chiede se questo genere di trucco valga veramente la pena di rischiare in questo modo. Si potrebbe infatti fare la fine di questo commerciante napoletano, che ora sta pagando caro le conseguenze dovute da questo trucco.

Quanto detto mette in evidenza una grande difficoltà: quella che stanno vivendo tante famiglie che spesso non riescono a arrivare a fine mese. Quella che non consente di vivere con la serenità che tutti noi meritiamo.

Ecco che spesso alcuni arrivano a mettere in atto azioni illecite e quindi perseguibili a livello penale, come quella che vi abbiamo presentato poc’anzi, che parla della modalità di azzerare la bolletta della luce. Una modalità appunta illecita.