Bobo Vieri compie 50 anni: “Costanza Caracciolo mi ha cambiato la vita”

Oggi Bobo Vieri compie 50 anni, e per l’occasione ha voluto rilasciare un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato dei traguardi raggiunti e anche del rapporto che lo lega alla moglie Costanza Caracciolo, con cui si è sposato nel 2019, dopo anni da single impenitente. Un amore dal quale sono nate due figlie che, l’ex calciatore, ha confessato di amare alla follia e per le quali farebbe qualsiasi cosa. Bobo festeggerà questa data importante a Formentera, assieme ad amici e famiglia, in uno dei luoghi che lui ama di più.

Christian Vieri, meglio noto come Bobo, oggi spegne ben 50 candeline, e si è raccontato senza filtri nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. L’ex bomber si trova a Formentera, dove festeggerà questa data importante assieme alla famiglia e agli amici. Nel corso della chiacchierata con il giornalista, lo sportivo ha raccontato di come Costanza Caracciolo, modella e ex velina, gli abbia cambiato la vita, rendendolo padre di due splendide bambine per cui lui oggi è letteralmente pazzo. In più ha confessato di attendere quasi con terrore il momento quando le bimbe saranno più grandi e gli presenteranno i loro primi fidanzati: “Mi verrà un infarto” ha detto, lasciando sottintendere che sarà piuttosto geloso.

I 50 anni di Bobo Vieri tra Formentera e Costanza

“Dopo tre mesi abbiamo deciso di fare una famiglia. È stato tutto molto veloce, senza pensare a niente: abbiamo detto proviamo e vediamo come va. Lei mi ha cambiato la vita: mi ha dato due bambine che ogni volta che parlo di loro mi viene da piangere. Non avrei mai immaginato questo amore folle: è pazzia” – ha detto al Corriere della Sera Vieri, parlando della moglie Costanza Caracciolo e delle figliolette Stella e Isabel – “Se Costanza mi dice che c’è bisogno di qualcosa al mattino per una delle due bambine, volo in pigiama fuori dalla finestra: si chiama amore, ma è così per tutti immagino. Vivo per prendermi cura di loro e di mia moglie”.

Ma nella vita di Bobo non ci sono solo loro tre, ma un posto importante è dedicato anche agli amici di lungo corso, spesso incontrati proprio sui campi da calcio: “La costante della mia vita sono gli amici: ancora oggi mi porto dietro ovunque vado lo spogliatoio e la sua atmosfera. Quante cazzate diciamo: Di Biagio fa le stesse battute da 30 anni e ancora ridono tutti. Ma è bello stare insieme: il nostro mondo è pulito”.

“Mia mamma mi diceva che avrei capito quando sarei stato pronto per fare una famiglia. Ci ho messo un po’ di tempo però va bene, ho fatto quello che dovevo fare mi sono divertito e ora non ho rimpianti” ha detto l’ex calciatore, che oggi è un commentatore di calcio, con un suo programma web e inoltre è diventato grande appassionato di padel, come il suo collega Francesco Totti, che ha addirittura fatto costruire dei campi appositi presso il suo centro sportivo. Una vita decisamente nuova, iniziata quando ha incrociato lo sguardo con l’ex velina di Striscia la Notizia.