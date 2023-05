Blocco auto, queste macchine non potranno più circolare: ecco chi resta a piedi

Il blocco auto per questi mezzi entra in vigore e non potranno più circolare. Chi sono gli sfortunati che dovranno cambiare auto?

Nel 2023 sono cambiate le regole anche per i mezzi che possono circolare in città. Dal 1° marzo 2023 è scattata la nuova regola, con auto e mezzi che non circoleranno a causa del blocco auto. Il motivo è semplice, queste auto non sono dotate di strumenti tecnologici e all’avanguardia che consentono di non inquinare. Questa è solo una piccola parte, perché si procederà anche nel 2024 sino al 2035 quando le auto a motore termico non potranno più essere acquistate dai concessionari o comunque non potranno girare per strada.

Blocco auto 2023: quali sono i mezzi che si dovranno fermare?

Sono moltissimi i mezzi che si devono fermare nel 2023, prendendo in considerazione le normative generali ma anche quelle emanate città per città. Prima di tutti si parla delle categorie Euro 1, così come le categorie di mezzi commerciali Euro 3.

L’ordinanza specifica prevede il divieto diretto per tutte le autovetture che possono emettere monossido di carbonio e ossidi di azoto. Per l’Euro 1 di immatricolazione dal 1° gennaio 1993 ci sono dei severissimi divieti soprattutto per le emissioni – come sopra – di monossido di carbonio e particolato.

L’Euro 3 immatricolato dopo il 1°gennaio 2001 avrà lo stesso destino, in considerazione delle emissioni e delle quantità previste. Chi ha un mezzo diesel, i limiti potranno essere maggiori con un margine elevato in questo caso specifico. Per ora sono le città di Genova e Roma ad aver emesso delle ordinanze severe, ma man mano nei mesi a venire ci saranno nuove adesioni da parte delle città italiane.

Queste auto non potranno più circolare nel 2024

Nel 2023 è prevista solamente una prima trance, con un adeguamento del blocco auto che si estenderà nel 2024. Gli automobilisti che si adegueranno ad un’auto elettrica sono coloro che si salveranno dalle nuove disposizioni.

I mezzi Euro 3 non circoleranno più a partire da ottobre 2024 – sia benzina e sia diesel. Il limite al momento è previsto solo in alcune città, ma con l’andare avanti del tempo ci saranno sempre più nuove adesioni da tenere in considerazione. Le auto a gasolio subiranno uno stop e un divieto dal 2024 non solo a Milano ma anche a Roma.

Le disposizioni in oggetto hanno tutte quante una sola e unica finalità: cercare di eliminare l’inquinamento dell’aria e l’emissione delle particelle in tutte le maggiori città italiane. Come evidenziato, ci potranno essere delle normative differenti prendendo in considerazione il dettaglio di ogni città. In linea generale è importante che tutti i mezzi “vecchi” non possano più circolare, con un blocco definitivo al fine di preservare le città dall’inquinamento globale.

Quello che accadrà da qui al 2035 è comunque un effetto domino importante, con una proiezione che mira all’acquisto di sole auto elettriche.