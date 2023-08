Blocca la strada a questa creatura innocente: la reazione del leopardo | VIDEO

Questo video vi lascerà sicuramente senza parole. Blocca la strada a questa creatura innocente: la reazione del leopardo è sorprendente.

Blocca la strada a questo animale innocente: il video fa il giro del mondo

Gli animali sono predatori e cacciatori per natura. Essi non attaccano con lo scopo di ferire ma solo per questioni di sopravvivenza. Alcune scene che vediamo spesso nei documentari o anche nei filmati in rete, ci lasciano senza parole.

La crudeltà della natura talvolta ci sembra così terribile da indurci alla riflessione. Eppure, ignoriamo che gli animali, anche le prede, talvolta possano manifestare intelligenza, coraggio e astuzia più di quanto pensiamo. È il caso di questo anatroccolo che si ritrova faccia a faccia con un leopardo pronto a sbranarlo.

La reazione del leopardo lascia senza parole tutti

Lascerà sicuramente senza parole anche voi la reazione del leopardo che è pronto ad attaccare un anatroccolo che incrocia il suo cammino. Vi spieghiamo nei dettagli che cosa è successo. Innanzitutto, questo è il video che ha fatto il giro del mondo:

Come potete vedere dalle immagini, un anatroccolo si ritrova faccia a faccia con il feroce felino che, appena scorge la sua preda, è pronto a sferrare l’attacco ma d’improvviso succede qualcosa di davvero incredibile: l’uccellino cade a terra. Che cosa è successo? La paura ha suscitato questa reazione in lui?

Ci spiegano tutto delle guardie forestali che si sono ritrovate ad osservare la scena da vicino. Come ha affermato la guida del parco nazionale del Serondella Game Lodge, Benji Solms, una mamma leopardo qualche ora prima di questo video che ha tenuto con il fiato sospeso tutti gli spettatori, è stata uccisa poco lontano da un fiume.

Il suo cucciolo ha raggiunto il luogo in cui la mamma ha perso la vita ed è proprio lì che una famiglia di anatroccoli, captando il pericolo, furbamente si nasconde dietro un cespuglio, tranne uno dei piccoli che si ritrova ad affrontare invece da solo il terribile felino.

Ma ecco che l’intelligenza dell’animale viene fuori. Sapendo di poter diventare preda del leopardo, l’anatroccolo che cosa fa? Si finge morto! Nel filmato si può vedere che il leopardo lo trascina tra le sue fauci ma che non lo divora.

Come ha spiegato la guida del parco nazionale – cosa questa che non si vede nel filmato – ad un certo punto il leopardo lascia l’anatroccolo a terra e sale su un albero a riposare.

Proprio in quel momento, il piccolo uccellino si rialza e ritorna dietro il cespuglio, insieme ai suoi fratelli. Questo video testimonia l’intelligenza del mondo animale che è capace di affrontare anche situazioni di pericolo con astuzia e intelligenza.